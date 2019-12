Au sujet du discours sur l’état de la Nation béninoise prononcé vendredi 27 décembre dernier par le président Patrice Talon à la tribune du parlement à Porto-Novo, la Plateforme Aganman s’intéresse surtout au secteur des arts et de la culture. Elle note un silence du Chef de l’Etat quant à l’état de ce domaine et formule un plaidoyer à son égard.

«Le Chef de l’État est satisfait des différentes performances de son équipe gouvernementale. Satisfecit, émotions, applaudissements», écrit la Plateforme Aganman dans sa note à propos du discours du président de la République. « Il suffit, dit-elle, de revoir les résultats présentés dans les secteurs de l’enseignement maternel et primaire, du secondaire général, technique et professionnel, de l’enseignement supérieur, de la santé, du cadre de vie et assainissement, de l’économie, de l’énergie, de la sécurité, du numérique, de l’agriculture et des sports, etc.»

« Nous ne voulons pas nous réjouir comme les autres secteurs »

Mais en ce qui concerne le domaine où elle intervient plus, celui des arts et de la culture, la Plateforme ne se réjouit pas. «Nous sommes sortis quelque peu troublés car le discours du Chef de l’État est resté ouvertement silencieux sur les questions relatives au secteur des arts et de la culture » lit-on dans la note.

Faisant l’état de ce secteur à son niveau, la structure relève qu’il y a eu « des avancées au niveau du Bureau béninois des droits d’auteurs et droits voisins (Bubedra) et du processus du rapatriement des biens culturels». Cependant, elle soulève que « depuis 2016, le bilan reste indescriptible » quant aux réponses aux urgences prioritaires du secteur.

Entre autres, les questions de financement de l’action culturelle, de l’assainissement du cadre juridique et institutionnel et des questions de politiques culturelles. « Les attentes de professionnalisation, de structuration et d’orientation restent sans réponses en dépit du Plan de relance du secteur culturel lancé en 2017 », souligne-t-elle.

Plaidoyer

La Plateforme Aganman défend la culture comme étant la fondation la plus fiable sur laquelle il faut construire l’économie béninoise. La plateforme parle d’« une économie intelligente qui soit la réponse aux besoins du citoyen ». «Nous voudrions avec déférence solliciter l’intérêt imminent des membres du gouvernement et du Chef de l’État sur les questions artistiques et culturelles, moteurs de développement intégral », lance-t-elle.