Il s’est récemment félicité de sa courte apparition dans le film de Noël sorti en 1992,Maman, j’ai encore raté l’avion, allant jusqu’à parler d’honneur. Aujourd’hui, voilà qu’une chaîne canadienne ait confirmé l’avoir coupé au montage. Alors qu’il n’était encore qu’un homme d’affaires, le président Trump a effectivement joué son propre rôle le temps de quelques secondes dans cette superproduction américaine, devenue culte depuis.

Rediffusé par CBC, celui qui est aujourd’hui président américain n’apparaît effectivement plus dans le film. « Le film ne sera plus jamais le même ! (je plaisante) », a d’ailleurs réagi le président américain Trump, ne comprenant pas vraiment pourquoi il a été coupé de la sorte même si, à son avis, le Premier ministre canadien Justin Trudeau y est pour quelque chose. Selon lui, l’homme d’État a décidé de se venger de lui après que Washington ait obtenu gain de cause dans ses demandes concernant l’OTAN ou les accords commerciaux nord-américains, obligeant le Canada à devoir payer plus.

Trump tacle Justin Trudeau

Du côté de la chaîne, Chuck Thompson, porte-parole, a simplement affirmé qu’il s’agissait là d’une décision tout à fait normale. Ce dernier a ainsi expliqué que très souvent, les chaînes de télévision ont tendance à couper certaines scènes afin que le film ne déborde pas sur les horaires prévus et annoncés. Loin d’être indispensable à l’intrigue, la scène dans laquelle Trump apparaît a donc été mise de côté. Ces modifications ont d’ailleurs été effectuées bien avant que ce dernier n’arrive au pouvoir, puisqu’elles datent de 2014.

CBC se défend face aux attaques

Problème, du côté de la famille Trump, cette décision ne passe pas. Pour Donald Trump Jr, il s’agirait même d’une décision tout simplement lamentable. Lui, comme beaucoup d’autres ont effectivement imaginé que la chaîne CBC s’était laissée aller à un petit message politique en se permettant d’effacer le président américain de la bande du film. De quoi provoquer une véritable vague de colère sur les réseaux sociaux.