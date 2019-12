Pervez Musharraf, le général qui avait en 1999 renversé le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, lors d’un coup d’État militaire ; voyait ce mardi, un tribunal spécial de trois juges, le condamner par contumace à la peine capitale pour « haute trahison ». L’ancien dirigeant de 76 ans, qui vivrait en exil volontaire à Dubaï aux Emirats Arabes Unis depuis plus de trois ans, aurait selon la loi Pakistanaise, la possibilité de faire appel du verdict.

Une première au Pakistan



Le Général Musharraf avait pris le pouvoir lors d’un coup d’État militaire en 1999 et dirigé le Pakistan en tant que président jusqu’en 2008. Mais ce pourquoi, l’ex-président était aujourd’hui condamné? Ce serait parce qu’en 2007, sous le prétexte de « stabiliser le pays et lutter contre la montée de l’extrémisme islamiste », le général président avait déclaré l’état d’urgence, suspendu la constitution pakistanaise et bâillonné plusieurs chaînes de télévision et autres médias indépendants.

Mais sous la pression internationale et les soulèvements à l’intérieur du pays qui réclamaient son éviction ; le président Musharraf levait l’état d’urgence et démissionnait un an plus tard, en 2008, pour éviter une procédure en destitution. En 2014, l’ancien président était inculpé pour un total de cinq chefs d’accusation dont celui pour lequel il était condamné à mort ce mardi.

Exilé depuis 2016 à Dubai où il résiderait pour des raisons médicales, après que la Cour suprême du Pakistan ait levé son interdiction de quitter le pays, le 10e président du Pakistan dans un communiqué vidéo depuis son lit d’Hôpital, avait clamé son innocence ; déclarant les accusations « sans fondements ».

C’est une première dans l’histoire du Pakistan qu’un chef militaire est jugé et reconnu coupable de trahison. Selon la constitution du Pakistan, la haute trahison est un crime passible de la peine de mort ou de l’emprisonnement à vie.

Et ce verdict, selon un communiqué de l’Armée, aurait été reçu par le corps avec « beaucoup de douleur et d’angoisse », le jugeant injuste pour un homme « qui a servi le pays pendant plus de 40 ans, (et) a mené des guerres pour la défense du pays ».