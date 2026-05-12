Afrique du Sud : Retour sur la troisième audience de Kemi Seba ce lundi

Le tribunal régional de Pretoria, en Afrique du Sud, a renvoyé au 19 mai 2026 sa décision concernant la demande de remise en liberté sous caution de l’activiste béninois Kemi Seba. Le militant panafricaniste, détenu depuis près d’un mois, a comparu une troisième fois devant la juridiction ce lundi 11 mai.

Au cours de l’audience, le parquet sud-africain s’est opposé à sa libération provisoire. Les débats ont porté sur la situation administrative de l’activiste ainsi que sur les risques évoqués par sa défense en cas de retour au Bénin. Kemi Seba, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités béninoises le 12 décembre 2025. Le militant est recherché dans le cadre d’une affaire liée à des projets présumés de déstabilisation des institutions béninoises.

La défense évoque des risques en cas de retour au Bénin

Selon les déclarations rapportées à l’audience par son avocat Bill Kobras, l’activiste affirme craindre pour sa sécurité s’il devait être renvoyé au Bénin. La défense a transmis au tribunal une déclaration sous serment signée par Kemi Seba pour appuyer sa demande de mise en liberté sous caution.

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L’avocat a indiqué devant la juridiction que son client souhaitait régulariser sa situation administrative auprès des services sud-africains chargés des demandes d’asile et de protection des réfugiés. « Ce que nous avons présenté aujourd’hui au tribunal, c’est une déclaration sous serment signée par lui-même, justifiant sa libération sous caution », a déclaré Bill Kobras à l’issue de l’audience.

La défense soutient également que Kemi Seba s’engagerait à se présenter dans un délai de vingt-quatre heures devant le centre compétent afin de procéder à l’enregistrement de ses données biométriques si une remise en liberté lui était accordée.

Une arrestation liée à des infractions à la législation migratoire

L’activiste béninois a été interpellé en Afrique du Sud le mois dernier avec son fils adolescent et un ressortissant sud-africain. Les autorités sud-africaines leur reprochent des infractions à la législation sur l’immigration, notamment le dépassement de la durée autorisée d’un visa de visiteur valable trois mois. Au cours des audiences, Kemi Seba a expliqué qu’il n’était plus retourné au Bénin depuis mai 2024. Il affirme avoir prolongé son séjour en Afrique du Sud en raison des poursuites engagées contre lui dans son pays d’origine.

Né en France de parents béninois, le militant est connu pour ses prises de position panafricanistes et ses critiques régulières contre plusieurs dirigeants africains et les politiques occidentales sur le continent. Le tribunal régional de Pretoria doit désormais rendre sa décision le 19 mai prochain sur la demande de liberté sous caution formulée par la défense de Kemi Seba. En attendant ce délibéré, l’activiste béninois reste maintenu en détention en Afrique du Sud, tandis que la procédure judiciaire suit son cours devant les autorités sud-africaines.