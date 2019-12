Une amende record. Vendredi, l’Autorité française de la concurrence a confirmé l’information selon laquelle l’entreprise Google allait se voir infliger une amende de 150 millions d’euros. Dans les faits, la filiale d’Alphabet a été reconnue coupable d’abus de position dominante sur le marché de la publicité.

En outre, l’Autorité française de la concurrence invite Google à clairement clarifier et mieux définir les règles entourant l’utilisation et le fonctionnement de son service Google Ads. La plateforme publicitaire de Google est pointée du doigt pour ses règles “opaques et difficilement compréhensibles“. Ces dernières ne seraient d’ailleurs appliquées que de manière aléatoire et, de fait, inéquitable.

La France inflige une amende record à Google

Cette décision revêt d’un caractère historique puisqu’il s’agit de la toute première sanction du genre imposée à l’encontre de Google. Toutefois, selon Isabelle de Silva, présidente de l’Autorité, la position de Google est une position dominante comme rarement vu dans l’histoire de l’économie moderne, celle-ci conférant à Google le pouvoir de mettre à mal une petite entreprise ou, au contraire, de l’aider plus que d’autres.

Google souhaite faire appel

Une décision que Google n’accepte toutefois pas. En effet, le groupe a confirmé vouloir faire appel de cette décision, estimant que les conditions d’utilisation de la régie publicitaire du groupe, permettent notamment aux utilisateurs d’être protégés contre les publicités mensongères et trompeuses. Une explication qui ne convainc visiblement pas.

Pour rappel, c’est en mai 2018 que Google a été condamné à une amende de 50 millions d’euros par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Était mis en cause à l’époque, le manque apparent de réactivité face aux obligations de transparence vis-à-vis des utilisateurs.