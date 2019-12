Ce mercredi, un adolescent était tué par balle aux portes du domicile de sa mère. Le jeune enfant âgé de 13 ans s’était écroulé touché par plusieurs coups de feu rue des Trois-Frères-Pellen, à Plouarzel, non loin de Brest, et selon les témoignages l’auteur des tirs, ne serait personne autre que son propre père, dont le corps aurait été retrouvé inanimé dans une voiture.

Acte désespéré ?

Le drame aurait eu lieu aux alentours de 7h du matin. Alors que les secours s’activaient auprès du jeune enfant, les forces de police de Plouarzel, elles recherchaient ardemment le présumé tireur. Mais comme il était coutume dans ce genre d’affaire, l’enfant vivant avec sa mère, elle-même s’étant séparée du père quelques années auparavant, les recherches s’étaient tout de suite dirigé vers le père.

Cependant, le père n’avait pu s’expliquer et déposer puisque ce serait son corps, que les officiers de police auraient retrouvé, affalé, dans une voiture dans un parking situé non loin du domicile de la mère. Il se serait à première vue donner lui-même la mort. Un suicide qui tendrait à conforter la police dans sa suspicion du père et à confirmer leur thèse.

Selon l’étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple, établie par la Délégation aux victimes des directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale, pour l’année 2018, ce serait pour 149 victimes, et 16 (2 de plus que l’étude de 2017) enfants tués dans le cadre de violences conjugales sans que l’autre parent ne soit tué et 121 femmes tuées. Avec pour fait remarquable que « dans la grande majorité » des cas d’assassinat, le principal mobile serait soit « la dispute » soit « la non acceptation de la séparation ».