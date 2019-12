Les arrestations visant les hauts fonctionnaires de l’Etat gabonais se poursuivent. Après l’interpellation de Brice Laccruche Alihanga, ex directeur de cabinet du président gabonais Ali Bongo Odimba et de plusieurs ministres et hauts cadres, dans une affaire de détournements de fonds publics, la purge touche maintenant l’Assemblée nationale. En effet, Justin Ndoundangoye un parlementaire proche de l’ancien chef de cabinet du numéro un gabonais, a été convoqué ce jeudi 26 décembre 2019 par l’Assemblée nationale. Cette convocation vise à statuer sur la levée ou non de son immunité parlementaire.

Il essaie de s’enfuir

La justice gabonaise veut entendre Justin Ndoundangoye en ce qui concerne l’affaire de blanchiment de capitaux et de détournements massifs de biens publics, étant à la base de l’emprisonnement de hauts fonctionnaires de l’Etat. L’appel de cet ancien ministre intervient alors qu’il avait essayé à de quitter le pays, mais sans y arriver. Le 07 décembre dernier, il avait tenté de sortir du pays à bord d’un petit avion qui se rendait dans la ville congolaise de Pointe-Noire. Les autorités sont parvenues à mettre la main sur lui et l’ont ramené à Libreville, même s’il continue de rester libre. Malgré ce fait, Justin Ndoundangoye ne donne aucune suite aux convocations envoyées par la commission qui doit examiner son cas.

Il avait été arrêté à la frontière du Congo

Hier mercredi 25 décembre 2019, il avait tenté une fois de plus de prendre la poudre d’escampette, en utilisant cette fois-ci un véhicule tout-terrain. Cependant, il a été arrêté à la frontière du Congo, et une source judiciaire a précisé que le député a été ramené à Libreville en compagnie d’une bonne escorte. Rappelons que Justin Ndoundangoye, est député de Franceville. Il était un grand ministre, au cours de la longue période de convalescence d’Ali Bongo. Mais les choses ont changé à partir du moment où il est évincé lors du remaniement ministériel fait par le président de la République.