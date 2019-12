Guillaume Soro fait actuellement beaucoup parler de lui en Côte d’Ivoire depuis son retour avorté au pays. La justice ivoirienne a émis contre l’ancien leader des chefs rebelles un mandat d’arrêt international. Il lui est reproché d’avoir tenté de déstabiliser le pouvoir en place en fomentant une insurrection civile et militaire qui allait lui permettre d’accéder au pouvoir.

Guillaume Soro qui devait atterrir en Côte d’Ivoire le lundi 23 décembre après avoir passé un long moment à l’étranger a dû prolonger son vol pour se poser au Ghana avant de rejoindre l’Europe. La situation de Guillaume Soro qui est désormais traqué par la justice ivoirienne vient montré que les hostilités sont officiellement lancé entre l’ex premier ministre et son mentor Alassane Dramane Ouattara.

Une contre attaque et des interrogations

Guillaume Soro de son côté, s’assume désormais, selon ses proches il est plus que déterminé à combattre les dérives du régime en place. Tout récemment, l’ex président de l’Assemblée Nationale a annoncé la création d’un vaste mouvement qui va mener la lutte contre le pouvoir d’Alassane Ouattara. Selon les informations émanant du camp de Soro, il s’agit de délégations chargées de mener la résistance pacifique et politique contre le gouvernement ivoirien.

L’un des piliers de ces structures soroïstes est un mouvement citoyen qui a pour nom Générations et peuples solidaires (GPS). L’annonce de la création de ce mouvement a été faite par la porte-parole et avocate de Guillaume Soro, Mme Affoussiata Bamba Lamine. L’avocate a donné des informations sur l’organigramme et le mode de fonctionnement des délégations des Générations et peuples solidaires.

Sans livrer des informations sur le mode de lutte, Affoussiata Bamba Lamine a indiqué que ces entités auront pour tâches de mener des actions sur le terrain afin de mener une résistance pacifique et politique en Côte d’Ivoire. Génération peuples solidaires (GPS) est en grande partie composé de femmes et est dirigé par Roger Banki qui s’est vu attribuer les fonctions d’ambassadeur du mouvement.