Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce mercredi 18 décembre 2019, le député Alain Lobognon a réaffirmé l’effectivité du retour au pays du président du GPS (Groupements et peuples solidaires) pour le dimanche 22 décembre 2019 après plus de 6 mois passé hors de la terre de ses aïeux. Selon l’ancien ministre de la promotion de la jeunesse et des sports et loisirs, Guillaume Soro rentre bel et bien au pays et ceci avec « le programme de GPS sous les aisselles ».

En tournant en dérision les critiques du GPS, l’honorable a affirmé que Guillaume Soro était devenu leur programme. C’est pour cette raison qu’ils ne parlent plus de programme. Le député de Fresco a invité par ailleurs les ivoiriens à garder le sang-froid et à se mobiliser fortement puisque « le leader générationnel» comme ils aiment l’appeler rentre bientôt.

Invitation à la mobilisation générale

L’information officielle de son retour au pays avait été donnée à l’occasion d’une conférence de presse que Alain Lobognon lui-même, membre du comité d’orientation et de coordination du GPS avait donné le mercredi 11 décembre 2019. Depuis que la nouvelle avait été rendue publique, les partisans de l’ancien président de la l’Assemblée nationale ont affirmé avoir réservé à leur leader un accueil glorieux et mémorable.

L’ancien rebelle Guillaume Soro en ce qui le concerne lui, ne manque pas des occasions pour stimuler ses fans à travers ses posts sur la toile dans le but de faire le plein de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny à l’arrivée de son vol, prévu pour ce dimanche à 13h 30, heure locale. Les admirateurs de l’ancien Premier ministre quant à eux, semblent avoir très bien reçu les signaux de leur idole. Pour eux, le 22 décembre sera compté parmi les dates mémorables de la fin d’année.