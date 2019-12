Le candidat du GPS, Générations et Peuples Solidaires, Soro Guillaume était le lundi 23 Décembre dernier, empêcher d’atterrir sur le sol ivoirien. Les raisons évoqués seraient qu’un mandat d’arrêt international avait été émis à son encontre pour selon les autorités ivoiriennes, « tentative d’atteinte à l’autorité de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ». Ce jeudi, réitérait ses accusations et Mamadou Touré, ministre de l’Emploi des Jeunes et porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, de les préciser ; Guillaume Soro était accusé d’ « insurrection civile et militaire et attente à la sureté nationale».

« Guillaume a décidé de fuir la justice »

C’était sur les ondes de chaines françaises que le porte-parole du gouvernement Ouattara, Mamadou Touré, avait choisi ce jeudi, de donner des éclaircissements sur l’affaire qui défraierait l’actualité politique en Côte d’Ivoire, le mandat d’arrêt lancé à l’encontre de l’ancien poulain du président Ouattara et candidat déclaré aux présidentielles de 2020.

Selon le porte-parole du gouvernement, l’état de Côte d’ivoire n’aurait jamais empêché le candidat du GPS d’atterrir sur le sol ivoirien, le lundi 23 décembre dernier. Le déport de son jet sur Accra aurait été du seul fait de Soro Guillaume, qui informé de la procédure en cours, aurait choisi de « fuir la justice ». M. Touré allait même jusqu’à enjoindre le président du Comité Politique de revenir en Côte d’Ivoire répondre des accusations « graves portées à son encontre ». Puisque Soro était accusé d’avoir fomenté et préparé un coup de force contre le pouvoir du président Ouattara.

Pour Mamadou Touré, Soro Guillaume, ex chef rebelle à la solde alors du candidat Ouattara, serait aujourd’hui « un personnage controversé qui n’a pas renoncé avec son passé » et que de ce fait, l’annonce de sa candidature n’était qu’un stratagème ; « un enfumage », pour mieux détourner l’attention de sa personne, une fois le coup de force réussi.