Malgré les sanctions américaines, Huawei continue de réaliser d’excellentes performances. Récemment, la presse chinoise a ainsi affirmé que 12 millions d’exemplaires de Mate 30, série haut de gamme, ont été vendu à travers le monde. Un pari international relevé haut la main par le constructeur qui s’impose de plus en plus comme étant la référence en la matière.

Dans l’incapacité d’utiliser les produits et les services de Google, Huawei a dû improviser avant de se tourner vers un système d’exploitation maison, HarmonyOS. Un contexte compliqué, accentué par le fait que la firme chinoise ait été placée sur liste noire par le gouvernement américain, l’empêchant de fait, de réaliser certaines transactions avec des firmes américaines, notamment en ce qui concerne les principaux compostants pour smartphone.

Huawei dépasse les 12 millions d’exemplaires vendus

Résultat, ses téléphones ont été victimes de ce véritable embargo. S’ils ont été nombreux à avoir été touchés, les Mate 30 et 30 Pro restent les principales têtes d’affiche de Huawei et sont donc devenus les symboles de cette nouvelle guerre commerciale. Toutefois, ces derniers ont su passer entre les gouttes, devenant par la même occasion, les téléphones favoris du grand public.

La preuve en chiffre puisque la presse chinoise, citant Associated press, avance que 12 millions d’exemplaires de ces téléphones de la série Mate 30, ont été vendus à travers le monde. Un chiffre relativement haut, à comparer avec ceux avancés par Richard Yu, à la tête de la division grand public de Huawei, qui lui, a annoncé que la barre des 7 millions de ventes a été dépassée à la fin du mois de novembre dernier. Un chiffre symbolique, preuve d’une certaine réussite, d’autant qu’il n’a été atteint qu’en l’espace de 60 jours. Depuis, la série Mate 30 a été lancée en Europe et dans le reste du monde, de quoi élargir les perspectives.

Un mois de janvier record pour la firme chinoise ?

Un mois de décembre en or pour la firme, qui profite donc des fêtes de fin d’année et l’arrivée sur le marché mondial de ses technologies pour faire plisser ses ventes. Ainsi, en 30 jours, ce sont 5 millions d’exemplaires de son dernier smartphone qui ont été vendus et force est de constater que les choses ne devraient pas s’arrêter là. En effet, le rythme ne cesse de s’accélérer et le mois de janvier, avec le Nouvel An chinois en conclusion, s’annonce tout simplement excellent pour Huawei qui, selon certaines informations, croise les doigts pour que la barre symbolique des 20 millions d’exemplaires de sa série Mate 30, soit dépassée d’ici là.