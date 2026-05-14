Mbappé contre Arbeloa : la guerre des mots éclate au Real Madrid

Kylian Mbappé a publiquement mis en cause son entraîneur Álvaro Arbeloa après la victoire du Real Madrid face au Real Oviedo (2-0), ce mercredi 14 mai 2026 au Bernabéu, en 36e journée de Liga. En zone mixte, le Français a affirmé qu’Arbeloa lui avait explicitement signifié avant le match qu’il était le quatrième attaquant de l’effectif — une version aussitôt démentie par le technicien espagnol en conférence de presse.

Deux versions irréconciliables d’une conversation privée

Remplaçant au coup d’envoi malgré un retour à la compétition après blessure, Mbappé a justifié son statut en révélant le contenu d’un échange avec son entraîneur : selon lui, Arbeloa lui aurait indiqué qu’il se trouvait derrière Franco Mastantuono, Vinícius Júnior et Gonzalo García dans la hiérarchie offensive. « J’accepte et je joue le temps qu’on me donne », a-t-il déclaré, tout en affirmant s’être senti prêt à débuter la rencontre.

Interrogé sur ces propos quelques minutes plus tard, Arbeloa a réfuté catégoriquement : il a nié avoir tenu de tels propos, laissant entendre que Mbappé aurait mal interprété leur conversation d’avant-match. L’entraîneur a rappelé que le joueur n’était pas en mesure de figurer sur le banc quatre jours plus tôt, ce qui justifiait selon lui une entrée en jeu progressive plutôt qu’une titularisation.

Une sortie publique sur fond de saison manquée

La prise de parole de Mbappé survient après une séquence particulièrement difficile pour le joueur. Absent du Clasico face au FC Barcelone — perdu 2-0 par le Real Madrid — en raison d’une blessure, il avait également été critiqué pour un séjour en Sardaigne pendant sa convalescence, que le club avait néanmoins autorisé selon ses propres déclarations. À son entrée sur la pelouse ce mercredi, il a été sifflé par une partie du public du Bernabéu.

Le Real Madrid achève la saison sans titre : le club a terminé derrière le FC Barcelone en Liga et a été éliminé en cours de route en Ligue des champions. Arbeloa, qui a succédé à Xabi Alonso sur le banc en cours de saison, doit encore disputer deux rencontres : un déplacement à Séville et la dernière journée de Liga.

Deux matches pour clore la saison

Mbappé devrait figurer dans le groupe pour le déplacement à Séville dimanche. Arbeloa a indiqué vouloir le titulariser lors de cette rencontre. Le joueur totalise quatre cartons jaunes en Liga cette saison : un cinquième avertissement lors de l’un des deux prochains matchs entraînerait automatiquement une suspension pour la rencontre suivante, conformément au règlement disciplinaire de la Liga.