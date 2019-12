Depuis quelques saisons, Kylian Mbappé est devenu le joueur de football à suivre. Champion de France avec l’AS Monaco et le PSG, champion du Monde avec l’équipe de France, l’avant-centre tricolore empile les buts à une vitesse folle, ce qui lui permet bien évidemment de battre de nombreux records, de précocité notamment.

Marchant sur la Ligue 1, Mbappé est devenu au cours de cette saison 2018-2019, le joueur le plus décisif de l’année, et ce, malgré une blessure qui l’a écarté des terrains entre les mois de septembre et d’octobre. Avec 31 buts et 7 passes décisives, l’attaquant francilien prouve une nouvelle fois qu’au-delà des statistiques, il est l’un des atouts majeurs du championnat de France.

Mbappé, une année 2018-2019 décisive

En seconde position, arrive d’ailleurs un second Parisien, Angel Di Maria. Avec 15 buts et 13 passes décisives, ce dernier a fait parler sa science du football. Son début de saison tonitruant avec le PSG y est d’ailleurs pour beaucoup. Enfin, en troisième position, se classe le Lyonnais Moussa Dembélé, avec 21 buts et 2 passes décisives.

Le PSG tente de le prolonger

Des statistiques qui pourraient pousser l’état-major parisien à tout faire afin de conserver leur joueur vedette. D’ailleurs, selon certaines sources, Leonardo, le directeur sportif parisien aurait d’ores et déjà commencé à négocier avec les représentants de Kylian Mbappé, certaines sources évoquant un nouveau contrat de 5 années, à 32 millions d’euros par saison.