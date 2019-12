Quelques mois avant les élections présidentielles ivoiriennes, les partis d’opposition au régime du président Alassane Ouattara font parler d’eux. En effet, malgré l’interdiction par la mairie du meeting FPI-PDCI qui devait avoir lieu le samedi 21 décembre 2019 à l’espace Ficgayo de Youpougon, le vice-président du Front Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, Koné Boubakar a invité les partisans de l’ex-chef de l’Etat ivoirien, à effectuer le samedi prochain un déplacement massif. Dans un communiqué, il a fait savoir que le grand meeting conjoint du PDCI-FPI aura bel et bien lieu à la date initiale à partir de 08 heures.

Des manifestations interdites jusqu’en janvier 2020

Koné Boubakar a donc invité les partisans du FPI et du PDCI à venir prêter l’oreille aux messages des chefs des partis respectifs à savoir : Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Il a exhorté ses partisans à ne pas se laisser distraire et à venir à ce rendez-vous. Notons que le meeting du samedi prochain, est à la fois organisé par l’Ensemble pour la Démocratie et la souveraineté (EDS) et la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (CDRP).

Cependant, un arrêté du Conseil municipal de Youpougon avait interdit toute manifestation publique qui pourra occasionner des bains de foule. Cela sur les espaces ouverts de la commune à compter du lundi 16 décembre 2019 au lundi 5 janvier 2020.