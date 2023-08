Le vendredi 25 août, la campagne pour les élections municipales du 2 septembre a été officiellement lancée et prendra fin le samedi 1ᵉʳ septembre 2023. Le PPA-CI de Laurent Gbagbo et son allié, le PDCI-RDA, participeront à cette élection séparément, contrairement à leurs victoires aux élections législatives contre le Parti au pouvoir, le RHDP en mars 2021. Michel Gbagbo, qui est le fils de l'ancien président ivoirien, dirige la liste du PPA-CI tandis que Dia Houphouët dirige celle du PDCI.

Ce vendredi, lors de son premier jour de campagne, Michel Gbagbo a répondu aux questions des journalistes pour expliquer les raisons du désaccord entre son parti le PPA-CI et le PDCI-RDA à Yopougon. En effet, il affirme que la seule présence du PDCI-RDA ne peut pas empêcher son parti politique de gagner cette élection. En revanche, il assure qu'il participera au scrutin avec confiance et qu'il espère remporter la victoire grâce à son programme de campagne et à l'important travail effectué sur le terrain, y compris la campagne de proximité avec le porte-à-porte et les actions sociales qui reflètent la philosophie du PPA-CI.

Selon lui, le principal problème lors des élections municipales de Yopougon est le niveau de participation et non la formation d'alliances. « Je ne suis pas inquiet. L'enjeu au niveau opérationnel, c'est le taux de participation. L'enjeu au niveau opérationnel, c'est le taux de participation. Traumatisés, les électeurs du PPA-CI qui s'appelait avant EDS ne s'étaient pas réellement engagés dans le vote. Cette fois, ils vont le faire et donc si on a un taux de participation suffisamment élevé, je pense qu'on va redonner à Yopougon la conformité entre la popularité sociologique dont bénéficie le PPA-CI de Laurent Gbagbo et la victoire électorale pour le PPA-CI de Laurent Gbagbo. C'est vraiment une question de taux de participation qui va jouer. Ce n'est donc pas une question d'alliance », a-t-il clarifié aux journalistes.

En ce qui concerne le jeu d'alliance, il a souligné l'importance de ne pas négliger l'enjeu politique visant à garantir la victoire de l'opposition lors des élections municipales. Il est possible de dire que la ville de Yopougon représente un tiers de l'électorat d'Abidjan, qui à son tour représente un tiers de l'électorat du pays. Aussi, il est important que l'opposition s'efforce d'obtenir la majorité à Yopougon et à Abidjan pour se placer en tête de course lors de la prochaine élection présidentielle.

« Plus globalement, il y a un enjeu qui est politique qu'il ne faut pas perdre de vue. Il faut que l'opposition gagne. Yopougon, c'est un tiers de l'électorat d'Abidjan. Abidjan, c'est un tiers de l'électorat de la Côte d'Ivoire. Nous faisons en sorte que l'opposition puisse avoir la majorité à Yopougon et à Abidjan en vue de mettre cette opposition en pole position par rapport aux présidentielles », a souligné le fils de l'ancien président ivoirien.

Selon Michel Gbagbo, son parti dispose des ressources nécessaires pour atteindre son objectif de victoire lors de cette élection en raison de son programme de campagne qui met l'accent sur le social et tient compte des aspirations de toutes les couches sociales. De plus, son parti est plus organisé et ses militants sont plus disciplinés. Enfin, il a clairement l'intention de continuer à mener la politique de décentralisation de l'ancien président Laurent Gbagbo.