Après le mandat d’arrêt international lancé contre l’ancien président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro, président du GPS, « des manœuvres bizarres dans l’entourage immédiat » des dirigeants du PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) ont actuellement cours. C’est ce qu’a dénoncé le parti de l’ancien président de la République Henri Konan Bédié dans un communiqué rendu public ce vendredi 27 décembre 2019.

D’après la direction du parti, dans la nuit du lundi 23 décembre où le mandat d’arrêt avait été émis contre Soro, les forces de sécurité ont débarrassé le dispositif de sécurité posté devant la maison du président Konan Bédié.

Deux jours plus tard à l’occasion de la célébration de la fête de la nativité, un véhicule non immatriculé à bord duquel étaient 4 hommes dont deux gendarmes, s’était positionné devant la résidence du secrétaire exécutif du parti, le Pr Maurice Kakou Guikahue pendant plus de deux heures d’horloge. Dans la même lancé, le jeudi 26, la devanture du domicile de N’DRI Kouadio Pierre Narcisse, Secrétaire exécutif chargé des commissions techniques nationales a été assiégé par « deux cargos de la BAE et six gendarmes » qui y sont restés jusqu’a la nuit tardive.

Créer un climat de peur

Ces agissements selon la direction du parti de l’opposition, « visent à porter atteinte à la liberté et à l’intégrité des personnalités du parti ». D’après le communiqué, la seule intention des auteurs de ces actes est de « créer un climat de terreur afin de museler le PDCI-RDA et ses dirigeants et de les confiner à l’inaction face à la préparation hardie de sa victoire à l’élection présidentielle de 2020 ».

”La décapitation de la démocratie”

Pour cette raison, la direction du parti a convié ses militants à ne pas « céder à la peur face aux agissements de ce pouvoir minoritaire et impopulaire » qui cherche par tous les moyens à se maintenir au pouvoir par « la décapitation de la démocratie ». La direction a par ailleurs invité le gouvernement à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Enfin, le parti a invité tous les citoyens soucieux de la paix dans la nation de Félix Houphouët-Boigny à « barrer la route à la forfaiture et à tous ceux qui veulent verser le sang des Ivoiriens »