Depuis l’investissement Américain du Millénium Challenge Corporation (MCC) d’Octobre 2011 d’un montant total de 188.866.208 dollar à la saisie de 700 Kilos de Cocaïne le 15 Décembre 2019 en passant par la « découverte » de 18 Kilos «de cocaïne pures» d’Octobre 2016, des 55kg en novembre 2016, la prise de charge de l’autorité portuaire en mai 2018 par le port d’Anvers et les 3 tonnes de cocaïne en direction de Cotonou saisies au port de Montevideo le 20 novembre 2019 on est loin des attentes et des résultats anticipés de la modernisation de l’unique port de la République du Bénin.

Le 6 Octobre, 2011 les États-Unis d’Amérique avec succès avaient conclu le projet d’accès au marché du Millennium Challenge Account – Bénin. Le volet Accès aux marchés d’un montant de 188,68 millions de dollars visait à améliorer l’efficacité du port de Cotonou.

La logique de l’investissement du MCC reposait sur l’amélioration des cadres juridiques et institutionnels, la construction d’un nouveau quai et d’une jetée et l’élaboration d’un plan directeur portuaire révisé qui augmenterait la capacité de manutention du port.

Et ces améliorations augmenteraient l’efficacité et la compétitivité, conduisant à une utilisation accrue des services portuaires – en particulier pour les exportations – contribuant ainsi à la croissance économique nationale.

En 2018 l’évaluation du projet a confirmé en effet, que la capacité, l’organisation et l’utilisation d’équipements modernes du port se sont toutes améliorées comme prévu par l’investissement, ce qui a permis de réduire les coûts d’exploitation et d’accroître l’efficacité globale.

Cependant, les effets de ces améliorations sur l’efficacité et la compétitivité du marché du transport maritime et leur influence sur des résultats économiques plus larges n’ont pas pu être confirmés par l’évaluation en raison des améliorations significatives dans les ports régionaux voisins.

18 Kg de Cocaïne pure à l’œil nue

Entre temps, à l’aube du vendredi 29 Octobre, 2016 un autre drame avait commencé dans le port de Cotonou lorsque les gendarmes de l’escadron maritime ont intercepté un conteneur en provenance du Brésil destiné à COMON-CAJAF, une société dont Sébastien Ajavon un homme d’affaires de premier plan au Bénin et qui s’est classé troisième aux dernières élections présidentielles est propriétaire.

À l’intérieur du conteneur, la police a déclaré avoir saisi 18 kilos de cocaïne pure d’une valeur estimée à environ 9 milliards de francs CFA (environ 14 millions d’euros).

Se prononçant sur la question en dernier ressort, le jeudi 28 novembre 2019, la cour africaine des droits de l’homme et des peuples a condamné l’État béninois à verser 36 milliards de francs cfa à Sébastien Ajavon créditant ainsi la thèse d’un «coup monté» pour écarter l’homme d’affaire de la vie politique.

55 kg de cocaïne dans du riz…

Dans la foulée, la brigade du port autonome de Cotonou a saisi 55 kg de cocaïne dans un conteneur de riz dans l’enceinte portuaire en provenance du Brésil dans la nuit du 21 au 22 novembre 2016. Ce conteneur appartenait à un importateur indo-pakistanais installé au Benin.

Puis vint le port d’Anvers pour neuf ans…

Depuis mai 2018, le port d’Anvers est officiellement l’« autorité portuaire » du port autonome de Cotonou (Bénin). En effet le port d’Anvers International (PAI), la filiale de conseil et d’investissement de l’Autorité portuaire d’Anvers, a été désignée par le Conseil des ministres du Bénin pour moderniser le port de Cotonou.

Avec un volume de fret annuel d’environ 12 millions de tonnes. À plus long terme, l’autorité portuaire souhaite que le port continue de croître, mais l’infrastructure et l’organisation sont obsolètes.

Le gouvernement a donc décidé d’externaliser temporairement la gestion du port. Cette décision quoique banale dans le secteur , n’est pas du goût des critiques qui dénoncent le fait que, PAI est une filiale à part entière de l’Administration portuaire d’Anvers et sa mission principale est d’exploiter le savoir-faire et la réputation d’Anvers dans le monde, au moyen de missions de conseil, de gestion ou d’acquisition de participations.

Le Port de Anvers étant perçu par certains analystes comme une zone portuaire de prédilection des trafiquants de cocaïne.

En effet, dans un article paru en ligne le 8 Octobre 2018, Antoine Schuurwegen journaliste a RTL Info écrit ce qui suit à propos du port d’Anvers en Belgique:

– « Le niveau de contrôle est moins efficace qu’à Rotterdam ou à Hambourg. Par exemple, quand un conteneur doit être scanné à Anvers, le conducteur à 2h30 pour se rendre au terminal de scanner. Cela laisse le temps au conducteur de se rendre aux Pays-Bas, de décharger la drogue et de revenir. A Rotterdam, le camion ne sort pas du terminal pour être scanné.

– Les travailleurs corrompus du port sont un rouage important du trafic. Anvers a la réputation d’avoir une logistique criminelle bien rodée.

D’après les uns, les montants de la corruption sont impressionnants : le coordinateur d’un terminal peut gagner jusqu’à 225.000 euros par conteneur, un conducteur de conteneur peut empocher entre 25.000 et 75.000 euros.

Enfin une personne des ressources humaines qui aide à embaucher un membre de la mafia de la drogue pourra réclamer environ 10.000 euros par contrat.

Depuis le début de l’année 2019, plus de 60 tonnes de cocaïne destinées à la Belgique ont été interceptées dans la Zone portuaire Anversoise. Leur valeur marchande estimée est de 3 milliards d’euros (50 euros/gr).

La drogue était cachée dans des conteneurs qui arrivent par bateau dans le port d’Anvers. Faisant ainsi d’Anvers une, importante porte d’entrée pour le trafic en Europe ».

Uno ! Dos !… et Trois tonnes de cocaïne.

Vite étouffée par les arrestations de jeunes activistes Béninois qui avaient eu « l’impudicité » de diffuser l’information tout en indexant le sommet de la pyramide sur les réseaux sociaux, mais aussi par l’étrange conférence de presse du Ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement ; la nouvelle que les autorités uruguayennes ont saisi le 20 novembre, 2019 trois (3) tonnes de cocaïne dans un conteneur transportant du riz à destination du port autonome de Cotonou dans le port de Montevideo venait comme un cheveu sur la soupe renforcer le scepticisme des critiques des nouveaux gestionnaires du port de Cotonou et terni un peu plus la réputation du Bénin dans le secteur portuaire global.

D’après l’agence de presse Belga et diffuser sur ABC TV Paraguay (Crimen y Castigo), « Le conteneur provenait du Paraguay et devait faire une étape à Ténériffe, dans les îles Canaries (Espagne), avant d’arriver à Cotonou, au sud du Bénin, selon les autorités douanières de l’Uruguay ».

Une centaine de paquets de cocaïne, pour une valeur à la revente de 740 millions de dollars, étaient dissimulés dans la cargaison de riz. La drogue a été découverte alors que des contrôles plus stricts ont été introduits la semaine d’avant dans le port de Montevideo.

Les colis suspects ont été identifiés grâce à un scanner, appareil acquis après la découverte à Hambourg (Allemagne) au mois d’août de 4 tonnes de cocaïne dans un navire parti de ce port et qui avait pour destination finale Anvers en Belgique. Les enquêtes sont toujours en cours en Uruguay pour identifier les personnes impliquées dans ce Traffic.

Étrangement le dimanche 15 Décembre, 2019 des sources concordantes proches du port autonome de Cotonou rapportent que deux conteneurs contenant 750 kilos de Cocaïne pure ont été encore découverts et saisi au port autonome de Cotonou par l’OCERTID.

Cette nouvelle saisie si elle se confirmait est à l’actif des autorités Béninoise en charge de la sécurité portuaire mais vu l’opacité qui déjà entoure cette nouvelle situation il a de fortes chances que le public n’en sache pas plus.

Ce qui est évident, le port de Cotonou a une importance stratégique dans la région, car il est l’un des principaux ports d’entrée de la sous-région, en particulier les pays du Burkina Faso, du Niger et du Mali.

Bien que les questions liées au ports aient reçu une certaine attention par le passé, il convient de se pencher en profondeur sur la raison pour laquelle le port autonome est si poreux et en passe de devenir une plateforme tournante de la drogue dans la sous-région et sur la manière de le protéger contre cette menace criminelle.

Au lieu de vouloir instaurer la loi du silence autour du problème, les réponses et les solutions des autorités, devraient inclure de manière cruciale la gestion de la sécurité portuaire. Il existe une relation directe entre la transparence, la corruption, l’impunité et le trafic de drogue.

En effet, de manière générale, le trafic de drogue encourage la corruption en offrant des «ressources» a certains politiciens, homme d’affaires, responsables et fonctionnaires, affaiblissant les institutions du pays déjà vulnérables.

Cela équivaut à une violation directe de la démocratie et de l’État de droit.

*L’ambassadeur Omar Arouna est associé directeur de l’US-Africa Cybersecurity Group et ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin aux États-Unis d’Amérique. L’US-Africa Cybersecurity Group est Organisation de collaboration basée aux États-Unis conçue pour favoriser le développement et la mise en œuvre de stratégies et d’initiatives de cyber sécurité dans les secteurs public et privé en tenant compte des dimensions scientifiques, technologiques, économiques et financières, politiques et socioculturelles de l ‘«ensemble de la société» en Afrique

Ambassadeur Omar Arouna, MBA*

L’Argent du contribuable Américain