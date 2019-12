Après une première manifestation organisée le vendredi dernier contre la hausse de l’électricité, le collectif “Nio Lank” (mouvement citoyen de refus) appelle à une nouvelle mobilisation ce vendredi 20 décembre à Dakar. Les jeunes militants de la mouvance présidentielle, APR, comptaient également organiser une manifestation le même jour pour contrecarrer le mouvement de protestation. Le préfet de Dakar, Alioune Badara Sall a finalement interdit la tenue des manifestations.



Manifestation et contre manifestation

Le porte parole d’un collectif de jeunes de l’APR, Baye Dièye, avait annoncé dans les ondes de la RFM la tenue d’une contre-manifestation le même jour à Dakar. “Nous avons déjà déposé notre demande d’autorisation chez le préfet de Dakar” avait précisé le porte-parole du mouvement.

Les membres de “Nio Lank” pour leur part exigent entre autres la libération du Coordonnateur du mouvement FRAPP/France Dégage, Guy Marius Sagna et des autres activistes arrêtés lors d’une manifestation devant le Palais de la république. Ils s’insurgent également contre la hausse de l’électricité. Une première marche avec une forte mobilisation s’est tenue le vendredi passé.

Les demandes rejetées



Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb avait déclaré une première fois ne pas être au courant d’une telle mobilisation 48 heures avant la date annoncée par les organisateurs. Il a publié toutefois un communiqué ce jeudi interdisant les deux manifestations. Le chef de l’exécutif départemental a déclaré irrecevable la demande de manifestation des jeunes apéristes pour non-respect du délai.

La marche du collectif “Nio Lank” a également été interdite par le préfet pour les motifs de “menaces de troubles à l’ordre public ; risques d’infiltrations par des individus mal intentionnés ; entraves à la libre circulation des personnes et des biens et à l’accès des services publics et privés névralgiques et non-respect de l’arrêté N 7580“. Le collectif avait décidé cette fois de manifesté en plein centre ville. Une conférence de presse sera tenue en matinée par le collectif pour informer de leur décision.