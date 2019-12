Attendu pour son ouverture ce mercredi 18 décembre 2019, le procès de l’ancien ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé au tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a connu un nouveau report. L’un des avocats de l’accusé, Me Suy Bi Gohoré a déposé un pourvoi devant la cour de cassation à cause de la manière dont le dossier de l’accusé est traité par le ministère public. Ce qui expliquerait le nouveau report du procès.

Pour le représentant des conseils du mis en cause, Me N’Dry Claver, on ne peut pas entamer le procès de quelqu’un qui n’y est pas présent. L’absence du président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) au procès engagé contre lui, d’après le représentant des avocats « entraîne la nullité de la procédure ». A l’en croire, l’avocat « assiste son client » et non le remplace. Pour lui, la présence de l’ancien secrétaire de la FESCI au procès est primordiale puisqu’on doit l’écouter lui-même. Il estime que le fait d’avoir programmé le procès de son client alors que ce dernier n’y serait pas présent, est une violation de ses droits.

Le retrait de l’affaire du rôle

En attendant, le tribunal criminel d’Abidjan-Plateau a pris la décision de « retirer l’affaire du rôle », le temps que la cour de cassation n’examine le pourvoi ; un examen qui pourrait prendre assez de temps selon une source concordante.

Rappelons que tout récemment, ces avocats avaient claqué la porte du tribunal à l’occasion du même procès, pour avoir reçu tardivement l’une des pièces importantes qu’il leur fallait pour leur mémoire. Ils avaient dénoncé également un acharnement politique contre leur client. Ils ont estimé que leur client ne devrait plus être poursuivi en Côte d’Ivoire puisque son dossier avait été abandonné par la justice ivoirienne au profit de la Cour pénale internationale (CPI).

Selon ces même avocats, les faits reprochés à leur client par la CPI sont les mêmes que ceux qu’on lui reproche en Côte d’Ivoire. Ce que le Procureur général près la cour d’Appel d’Abidjan-Plateau, Lebry Marie-Léonard était monté au créneau pour démentir.