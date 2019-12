De violents affrontements avaient eu lieu dans la région de Mbour ce lundi 23 décembre entre les forces de l’ordre et les pêcheurs de la petite côte qui manifestaient contre la construction d’un quai de pêche. Plusieurs dégâts matériels avaient été rapportés ainsi que des blessés. Les personnes arrêtées par les forces de l’ordre ont été mises sous mandat de dépôt.

Quatre chefs d’accusations retenus

Onze individus au total ont été placés sous mandat de dépôt selon RFM. Ces derniers sont inculpés pour les quatre chefs d’accusation suivants : troubles graves à l’ordre public, destruction de biens publics et privés, incitation à la violence et coups et blessures volontaires contre agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions. Un policier avait été gravement blessé lors des affrontements. Le ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime, Alioune Ndoye, avait déclaré après les échauffourées que les responsables “répondraient de leurs actes devant la justice“.

Le ministre qui avait fait le déplacement pour rencontrer les principaux acteurs de ce mouvement d’humeur avait dénoncé une “désinformation” menée par certains individus sur la nature de ce projet. “Il faudra que ceux qui sont allés raconter des contre-vérités et de fausses informations puissent regarder leurs populations en face et assumer cette responsabilité. Nous n’allons pas perdre notre temps” avait soutenu le ministre.