Les avocats de Charles Blé Goudé ont donné de la voix ce mardi 17 décembre 2019. Au cours de cette sortie médiatique qui intervient à la veille de l’ouverture du procès, les conseils ont dénoncé la procédure judiciaire. Ils ont en effet indiqué que la procédure judiciaire enclenchée par les autorités ivoiriennes contre leur client viole ses droits élémentaires.

Les conseils ne seront pas au procès

Aussi, ont-ils menacé de saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) dans le but de se faire entendre. Pour eux, ce n’est pas normal que le mis en cause apprenne la tenue de son procès par média interposé.

Ils précisent que l’ancien proche collaborateur de Laurent Gbagbo n’est pas en Côte d’Ivoire et n’est pas au courant de la procédure. « M. Blé Goudé ne va pas prendre la date de son audience par RFI, TV5 ou par n’importe quelle autre radio ou télévision. » ont dénoncé les avocats au cours de la conférence de presse. En signe de protestation, ils annoncent qu’ils vont boycotter le procès qui s’ouvre dès ce mercredi 18 décembre 2019.

Poursuivi pour les mêmes faits qu’à la CPI

L’une des choses que dénoncent avec véhémence les avocats de l’ancien ministre ivoirien est le motif du procès. Il est en effet poursuivi pour des « actes de tortures, d’homicides volontaires, de traitement inhumain, d’atteinte à l’intégrité physique, de viol, d’assassinats et d’attentat à la pudeur commis durant les barrages d’autodéfense dans le courant des années 2010 et 2011, et la complicité de ses crimes commis par lui-même ou ses partisans sur l’ensemble du territoire ».

Mais pour les avocats, il est incompréhensible que le même individu soit poursuivi deux fois pour les mêmes faits. Charles Blé Goudé qui jouit d’une liberté conditionnelle à la Haye a été acquitté pour ses mêmes poursuites.