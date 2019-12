Aux Pays-Bas, le député Geert Wilders a confirmé sur les réseaux sociaux qu’il s’était décidé à relancer l’organisation d’un concours polémique concernant des caricatures du prophète Mahomet. Ce concours, qui a longtemps suscité la controverse, a été annulé il y a un peu plus d’un an après que des menaces de mort et de grandes manifestations aient appelé à l’arrêt pur et simple de ce qui est considéré par les représentants de la religion musulmane, comme un blasphème.

D’extrême droite, ouvertement opposé à l’islam, Geert Wilders, a ainsi pris la décision de renouer avec ses actions passées. C’est via Twitter que ce dernier a ainsi invité ses followers à lui renvoyer des dessins et autres caricatures de Mahomet. Si pour le moment, le concours n’a lieu que via les réseaux sociaux, ce dernier souhaite toutefois le délocaliser du côté du Parlement néerlandais, à La Haye, estimant qu’une telle décision représenterait à merveille le droit et la liberté d’expression.

Geert Wilders souhaite relancer son concours

Tout sauf une surprise. En effet, au mois de juin 2018, Wilders s’était exprimé en faveur d’un tel concours, suscitant la polémique auprès des communautés musulmanes des Pays-Bas. Le buzz a été tel que de nombreuses manifestations et incidents ont éclaté dans les rues des principales villes néerlandaises poussant de fait les autorités et Wilders à revoir leurs plans. Ouvertement anti-islam, qu’il compare à une idéologie fasciste, notamment depuis l’assassinat de Theo Van Gogh, ce dernier est souvent visé par de graves menaces. Le prédicateur Feiz Mohammad a par exemple appelé ses fidèles ainsi que celles et ceux qui partagent sa vision de l’islam, à le décapiter, dénigrant un peu trop la religion à son goût.

Deux condamnations suite aux manifestations

La situation elle, aurait d’ailleurs pu connaître un tournant dramatique, un jeune Pakistanais ayant projeté de commettre un attentat contre l’élu. Arrêté à temps, ce dernier a été trahi par une vidéo Facebook dans laquelle il assurait vouloir abattre le leader du Parti pour la Liberté avant de l’envoyer en enfer. Appelant les autres musulmans à le soutenir, son appel sera entendu par un Afghan qui tuera deux touristes à l’aide d’une arme blanche en pleine gare centrale, à Amsterdam.



Le premier suspect sera condamné à 10 ans de prison alors que le second lui, a été condamné au mois d’octobre dernier, à une peine de 26 ans de prison. Interrogé sur ces motivations, il a confirmé avoir voulu défendre l’honneur du prophète Mahomet après avoir entendu les projets de l’élu populiste. Contesté, celui qui est en poste depuis 1998 bénéficie à ce jour d’une protection rapprochée constante de la part du gouvernement.

La Haye ne devrait pas accepter l’organisation du concours

Bien évidemment, il y a fort à parier que le projet signé Wilders ne rencontre, une nouvelle fois pas, le succès escompté. Si l’opposition n’a pas officiellement réagi à cette annonce, les citoyens néerlandais de confession musulmane pourraient une nouvelle fois se décider à faire entendre leurs voix en descendant dans les rues afin d’éviter qu’un tel concours ne soit organisé. Si ce dernier venait à être tenu du côté de La Haye, le symbole serait d’autant plus fort.