C’est une nouvelle fois via Twitter, que le président américain Donald Trump a fait parler de lui. En effet, alors que les fêtes de Noël viennent de passer, l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche a pris un malin plaisir à retweeter un vieux message d’un internaute. Sur cette image, Jésus apparaît, des bagages aux mains. Selon toutes vraisemblances, ce dernier semble d’ailleurs revenir aux États-Unis, la légende affirmant qu’Obama l’ayant jeté dehors, mais que Trump lui avait finalement, rouvert la porte.

L’internaute ayant créé cette photo est même allé plus loin. En légende de son image, ce dernier affirme que Trump a été envoyé directement par le ciel afin de protéger et servir au mieux les États-Unis. Visiblement fan de l’homme politique, l’internaute Dave Schreiber continue, affirmant que le Ciel avait envoyé l’actuel président afin de permettre aux citoyens américains, une vie prospère. Un messager du ciel bienveillant dont le seul et unique objectif serait ainsi de garantir une vie sublime à ses compatriotes.

Trump, comparé au messager de Dieu

Face à tant de gentillesse, le président Trump n’a d’ailleurs pas hésité à retweeter ce fameux message. Une situation insolite qui n’est pas sans rappeler celle à laquelle les citoyens américains ont été confrontés il y a quelques mois. En effet, le secrétaire d’État américain à l’Énergie, Rick Perry, a plusieurs fois joué la corde sensible, affirmant que Trump était « l’élu », celui par qui la lumière et les réponses viendront.

Des internautes, confus

Une affirmation ensuite partagée par Sarah Sanders, ex-attachée de presse à la Maison-Blanche ou encore Nikki Haley, ancienne représentante américaine au sein de l’ONU, pour qui Dieu place ses pions afin que le changement s’opère. Bien évidemment, ces théories n’ont pas été du goût de tout le monde et de nombreux internautes sont montés au créneau afin de critiquer et pointer du doigt les propos et l’ego, tous deux surdimensionnés, du président Trump et de son administration.