Plusieurs années après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, l’intérêt que lui portaient certaines sociétés occidentales a été révélé au grand jour. En effet, dans le cadre des accusations de fraude qui étaient portées contre SNC-Lavalin, des déclarations avaient été faites sur les voies et moyens empruntés pour appâter l’entourage du dirigeant libyen.

La partition de Couillard…

On retient des témoignages qui ont été rendus publics suite à l’entente intervenue entre le Groupe SNC-Lavalin et les procureurs fédéraux mercredi que Saadi Kadhafi, le fils du défunt président a été la principale cible utilisée. SNC-Lavalin inc. qui est l’un des plus importants groupes d’ingénierie et de construction au monde avait organisé plusieurs rencontres à grands frais avec le fils du guide libyen.

Selon les témoignages, Philippe Couillard ancien ministre de la Santé du Québec avait été sollicité par la structure pour faire des exposés au fils du dirigeant africain. L’officiel canadien aurait présenté à Saadi Kadhafi les principes de fonctionnement d’un système de santé moderne dans son pays.

L’expertise de SNC-Lavalin présentée

La présentation avait eu lieu en 2008 sur demande M. Jacques Lamarre, alors président-directeur général de SNC-Lavalin. Il a été également présenté au fils du président lors de son passage à Montréal plusieurs autres formations dans le but de gagner des projets de construction.

Selon d’autres précisions apportées lors des témoignages, l’expertise de SNC-Lavalin a été également présentée au fils Mouammar Kadhafi. Les témoignages renseignent également que Saadi Kadhafi a été mis dans de très bonnes conditions lors de ce voyage.

Un voyage à 2 millions de dollars

Le séjour de l’héritier de Kadhafi était en grande partie à la charge de l’entreprise qui a mis les petits plats dans les grands. L’invité de marque aura coûté une bagatelle somme de 2 millions $ à SNC-Lavalin. Les différentes factures relatives aux dépenses en vêtements de luxe, restauration, d’hébergement et d’hébergement ont été prises en charges par l’entreprise.