Turquie : Erdoğan place le Niger en tête des "pays amis et frères" en Afrique

Le général Abdourahamane Tiani, président du Niger, a été reçu jeudi 4 juin 2026, au palais présidentiel d’Ankara par Recep Tayyip Erdoğan dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié. À l’issue de la rencontre, le président turc a publiquement désigné le Niger comme le premier des « pays amis et frères » d’Afrique, une formule forte assortie de plusieurs accords bilatéraux signés dans la journée.

Une déclaration qui établit une hiérarchie

C’est sur le réseau social X qu’Erdoğan a formulé ce positionnement explicite : « Parmi les pays amis et frères d’Afrique avec lesquels nous entretenons des liens historiques profonds, le Niger arrive en tête. Nos relations avec cette région d’une importance stratégique majeure, qui remontent aux années 1400, se développent de jour en jour. »

Lors de la conférence de presse conjointe, le président turc a précisé que les deux chefs d’État avaient examiné les voies d’une amélioration de la coopération militaire et du renseignement, réaffirmant la disponibilité d’Ankara à partager son expertise dans ces domaines. Le général Tiani a traduit cette relation en termes concrets : « Vous avez permis notre stabilisation dans un environnement terroriste grâce aux véhicules de défense turcs. »

Cette déclaration de primauté intervient après plusieurs années de rapprochement accéléré. Depuis le coup d’État de juillet 2023 qui a porté le CNSP au pouvoir, Niamey a rompu ses accords de défense avec la France fin 2023, puis expulsé les militaires américains en septembre 2024, faisant d’Ankara un partenaire stratégique de premier rang. La Turquie avait déjà livré des drones Bayraktar TB2 au Niger et, en avril 2026, les deux pays avaient signé un protocole actant le déploiement d’instructeurs militaires turcs directement auprès des Forces armées nigériennes.

Une série d’accords pour consolider le rang de « premier partenaire »

La visite a donné une traduction institutionnelle à ce statut affiché. Le ministre turc de la Défense Yaşar Güler et le chef de la diplomatie nigérienne Bakary Yaou Sangaré ont signé un protocole entre l’Académie de diplomatie turque et l’Institut national d’études diplomatiques et stratégiques du Niger. Un protocole de coopération universitaire 2026-2030 a également été conclu entre le Conseil turc de l’enseignement supérieur et le ministère nigérien des Affaires étrangères.

Sur le plan commercial, les ministres du Commerce des deux pays ont acté la création d’une commission économique et commerciale mixte (JETCO), cadre destiné à structurer des échanges bilatéraux encore limités mais en progression. Les ministres de la Santé ont quant à eux signé un protocole portant sur le fonctionnement conjoint et le transfert de l’hôpital de l’amitié Niger-Turquie. Le calendrier de la première session de la JETCO n’a pas encore été précisé. Le protocole universitaire 2026-2030, lui, entre en vigueur dans le cadre de l’année académique en cours.