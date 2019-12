La tension politique qui a cours actuellement en Côte d’Ivoire inquiète plus d’un. Mandat d’arrêt international contre Guillaume Soro, arrestation de 5 députés à l’assemblée nationale, condamnation de Charles Blé Goudé, joute verbal entre partis d’opposition et de mouvance, CEI non unanime … sont des situations parmi tant d’autres qui risquent de mettre en péril la réconciliation et la paix tant chercher par les ivoiriens.

L’artiste Alpha Blondy à l’occasion d’une visite effectuée aux autorités préfectorales de sa région, Dimbokro dans le cadre d’un concert organisé en honneur de la paix et de la réconciliation, a ajouté de la voix à toutes celles qui se sont déjà élevées pour réclamer un apaisement. « On ne peut pas dire que si ça se gâte, je m’en fous. Il est de notre mission à tous d’éteindre ce feu avant qu’il ne s’embrase » a affirmé le reggaeman. Il a en ce sens invité tous les acteurs politiques à « envoyer des signaux positifs en faisant revenir à de meilleurs sentiments tous les va-t-en-guerre ».

”Nous ne sommes pas dans le challenge guerrier”

A propos de Guillaume Soro qu’il appelle son jeune « jeune fils ou frère », il l’a invité à « changer d’attitude ». « Nous ne sommes pas dans la défiance. Nous ne sommes pas dans le challenge guerrier » a-t-il ajouté.

Le représentant du préfet de la région, Soro Sana, le Secrétaire général 1 de la préfecture quant à lui, il a remercié l’artiste pour son geste de civilité. Il a salué ensuite la tenue du concert dans leur région, en émettant le souhait que le message que l’artiste est venu véhiculer surtout en cette période sensible puisse pénétrer les cœurs des ivoiriens.