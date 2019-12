Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président en exercice au plus long mandat au monde, va devoir faire patte blanche s’il souhaite recevoir des aides supplémentaires de la part du Fonds Monétaire International. Une annonce effectuée par le FMI, qui souhaite que toute la transparence soit faite au sujet du patrimoine du leader équato-guinéen.

En effet, ce dernier a appelé le FMI à l’aide afin de recevoir de nouveaux fonds supplémentaires afin que la Guinée équatoriale puisse faire face à une grave crise économique, qui a impacté ses finances à hauteur d’un tiers. Soucieux de parvenir à maintenir le pays à flot, Obiang a par ailleurs accepté les conditions du FMI, lequel réclame une meilleure transparence dans la gestion des finances du pays, une meilleure gouvernance ainsi que la mise en place d’une politique visant à éradiquer la corruption.

Le FMI réclame de la transparence, Obiang s’exécute

Au pouvoir depuis 1979, Obiang et son régime ont régulièrement été pointé du doigt, par les autorités américaines et françaises notamment, pour la très mauvaise gestion des biens et des finances de la nation. En 2017, un rapide coup d’œil aux statistiques officielles suffisait à comprendre que les habitants de Guinée équatoriale étaient, au moins aussi riches que les Espagnols. Aujourd’hui, la mauvaise gouvernance a plongé le pays dans une situation difficile, au pont que cette ancienne colonie hispanique n’arrive plus à payer ses dettes.

La Guinée équatoriale a besoin de financements

En effet, outre les mauvaises gestions, la Guinée équatoriale n’a pas été en mesure de diversifier son économie. Résultat, les chutes des prix du pétrole et du gaz ont eu un impact considérable sur les finances. À ce titre, le FMI a réclamé une série d’audits concernant la gestion des entreprises d’hydrocarbures et de matières premières. Une manière de noter les points à améliorer afin de mettre fin à un vieux système entaché de corruption, qui ne fait certainement plus ses preuves. En outre, Malabo s’est engagée à rejoindre l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives.

Tous ces engagements ont porté leurs fruits puisqu’un prêt de 280 millions de dollars a été accordé à la Guinée équatoriale. Certains experts estiment toutefois que le passif de la famille Obiang doit pousser à la raison. Selon eux, ces derniers ont d’ores et déjà détourné d’importantes sommes et semblent toujours être en mesure de le faire. Toutefois, selon le FMI, les engagements évoqués ci-dessus justifient et garantissent qu’une telle opération puisse se réaliser.