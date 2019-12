Sur le continent africain en général et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest, les dirigeants n’arrivent très souvent pas à résister à la tentation de d’excéder le nombre de mandat présidentiel prévu par les constitutions. Pour exorciser ce mal que nourrissent souvent les dirigeants, des voix ne manquent pas de s’élever pour dénoncer cette soif du pouvoir des présidents africains.

Dans le cadre de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la Guinée où les présidents ont l’ambition de briguer un troisième mandat, l’artiste reggaeman Tiken Jah Fakoly est monté au créneau pour les mettre en garde. Pour l’artiste panafricaniste, les citoyens sénégalais n’accepteront jamais un troisième mandat pour l’actuel président en exercice Macky Sall, puisque, estime-t-il, cela empêche l’émergence de la nouvelle génération. De même, pour ce qui est des autres pays africains, l’artiste pense qu’une nouvelle conscience citoyenne est en train de voir le jour et s’opposera au troisième mandat.

“Je suis opposé farouchement à un troisième mandat en Afrique “

A l’endroit de ces dirigeants, Tiken Jah a affirmé lors d’une émission sur la radio française Rfm, qu’ils ne leur permettront pas d’enfreindre aux lois fondamentales de leur pays pour briguer un troisième mandat. Même dans le cas de la Côte d’Ivoire où la nouvelle constitution permet au président Ouattara de se présenter à nouveau, Tiken Jah pense qu’il n’en est plus question pour lui. Il a affirmé à ce propos que « dans un État normal, Bédié, Ouattara et Gbagbo ne doivent plus diriger » puisqu’à sa perception, le temps de ces présidents est déjà révolu. Ils ne doivent plus chercher à participer à une élection présidentielle.

Quant au président Macky Sall qui a également le désir d’effectuer un troisième mandat, l’artiste a notifié qu’ils vont lui barrer le chemin s’il tente une telle manœuvre.