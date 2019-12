Le ministre tchadien de l’économie et de la planification du développement Issa Doubragne a récemment été arrêté. Ce haut fonctionnaire de l’état tchadien en poste depuis mai 2018, a été interpellé avec le directeur général du ministère Houlé Djonkamla. Ils ont été conduits aux renseignements généraux, dans l’après-midi d’hier mardi 16 décembre 2019.

Ces arrestations interviennent après une plainte pour abus de fonction, complicité de détournement et détournement, déposée par l’inspection générale d’Etat qui est l’organisme qui est chargé de contrôler les comptes publics.

800 millions de fcfa détournés

Il est reproché aux personnes arrêtées d’avoir détourné un montant de 800 millions de francs CFA qui était alloué à l’organisation de plusieurs réunions en vue de la mobilisation des ressources pour le développement du Tchad.

Cette affaire avait été déjà évoquée plusieurs semaines plus tôt dans la presse nationale, et les tchadiens s’attendaient à ce que le ministre et son collaborateur soient arrêtés. Après le dépôt de la plainte, le procureur général près de la cour suprême avait délivré un peu plus tôt dans la journée, un mandat d’amener à l’encontre des concernés.

Issa Doubragne et Houlé Djonkamla ont été informés des charges qui pèsent contre eux, et ont été placés en garde en vue pour être auditionné. A en croire des sources, ils ont passé la nuit aux renseignements généraux dans l’attente du déroulement des auditions de l’enquête.