Cible des tabloïds britanniques, Meghan Markle n’a pratiquement jamais eu un moment de répit depuis qu’elle a rejoint la famille Royale. Au contraire même, cette dernière a longtemps été pointée du doigt, presque moquée pour ne pas respecter certains protocoles en vigueur. Aujourd’hui, le prince Harry semble lui aussi avoir été pris dans l’engrenage.

En effet, une pétition visant à demander la destitution de leurs titres royaux vient d’être lancée en ligne. Vivant désormais du côté du Frogmore Cottage, les époux ne seraient, selon les membres du Conseil de Brighton et Hove, dans le Sussex, pas dignes des titres qui leur ont été conférés. Ces derniers ont d’ailleurs invité le Conseil à ne plus faire mention du duc et de la duchesse de Sussex, une manière symbolique de pointer du doigt « l’oppression du peuple par l’élite privilégiée ».

Une pétition qui fait polémique

Dans les faits, les signataires de cette pétition estiment que Meghan Markle et le Prince Harry ont reçu leur titre de noblesse, de manière tout à fait injuste et arbitraire. Une petite polémique a donc commencé à pointer le bout de son nez. Toutefois, les parents du petit Archie ont préféré ne pas y répondre, ces derniers préférant s’envoler la tête légère, en direction de la Californie, là où ils passeront quelques jours de vacances en compagnie de Doria Ragland, la mère de Meghan Markle.

Une année 2020 qui s’annonce compliquée

Une année 2019 difficile donc, marquée par la naissance du premier enfant du couple, mais aussi et surtout par les liens relativement tendus entretenus par Meghan et Harry avec William et Kate. L’année 2020, si elle n’a pas encore débuté, s’annonce toutefois relativement compliquée pour les deux qui savent le moindre de leurs faits et gestes, épiés au possible.