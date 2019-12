Début décembre, au Conseil de Sécurité de l’ONU, l’Allemagne et de nombreux autres pays votaient une résolution comprenant un appel à suspendre la construction de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Une résolution adoptée à une large majorité qui devrait permettre de continuer à soutenir la cause palestinienne et de trouver un «règlement pacifique de la question de Palestine». Mais ce vote avait vu la position allemande vivement critiquée par des lobbies politiques.

Merkel maintien son soutien à Heusgen

Le vote d’ambassadeur d’Allemagne auprès des Nations Unies à New York depuis juillet 2017, Christoph Heusgen, avait induit la ire de nombreux politiques en Israël et ailleurs dont, le Centre Simon Wiesenthal à Los Angeles. Pour ces politiques, le vote de l’Allemagne aurait taxé, Israël de «force d’occupation », laissant entendre qu’elle serait obstacle à la paix dans la région. Pour L’ambassadeur d’Israël en Allemagne, Jeremy Issacharoff, Les résolutions votées par Heusgen remettraient en question le droit d’Israël à exister et le discriminaient clairement.

Mais pour la chancelière allemande, Angela Merkel , il n’en était rien du tout. Ce mercredi devant les élus à la Bundestag, le Parlement allemand, la chancelière tout en entérinant le vote de son représentant à l’ONU, avait tenu à préciser que le fait pour le pays d’avoir avec Israël de très bonnes relations ne « signifie pas un accord à 100 % avec toutes les actions politiques d’Israël ».

L’Allemagne servant actuellement un mandat de deux ans au Conseil de sécurité, la chancelière avait en outre signalé que le vote de l’ambassadeur Heusen aurait été décidé en consultation de ses pairs de l’UE. Et que bien que L’Allemagne et d’autres pays européens aient été d’accord pour reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël, il n’en demeurait pas moins qu’ils continueraient de critiquer les propensions colonisatrices d’Israël en Cisjordanie.