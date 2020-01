A propos du nombre de mandats présidentiels qui défraie actuellement la chronique dans les pays membres de la CEDEAO, ce dimanche 26 janvier 2020 a circulé abondamment sur les réseaux sociaux, que le président de la commission de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest) Jean Claude Brou se serait prononcé sur la question. A cet effet, dans un message que la Direction de la communication de la commission de la CEDEAO a publié, elle a apporté un démenti total aux rumeurs qui attribue la paternité de l’information à M. Brou.

« Depuis quelques heures, circule sur les réseaux sociaux, un message attribué au Président de la Commission de la CEDEAO, portant sur le nombre de mandats présidentiels dans les États membres de la CEDEAO. La Direction de la Communication de la Commission de la CEDEAO voudrait par ce canal, apporter un démenti formel et catégorique à ces propos qui sont attribués à Son Excellence Monsieur Jean Claude Kassi Brou » a notifié la direction de communication dans son message.

Le message a notifié dans sa suite que M. Brou, le Président de la Commission de la CEDEAO décline toute responsabilité des propos qui circulent sur la toile et qui lui sont attribués. « En aucun moment, il n’a été auteur de ces propos ni participé à une réunion, cette semaine à Abidjan » a clarifié le message.

Enfin, la Commission a tenu à notifier qu’elle prendra les mesures adéquates pour retrouver et traduire en justice les auteurs de ces informations non fondées qu’elle qualifie d’intoxication. Notons par ailleurs que la question du nombre de mandat présidentielle dans les pays membres de la CEDEAO fait vraiment polémique depuis quelques années. Les cas les plus connus et qui sont d’actualité sont ceux de la Côte d’Ivoire et du Sénégal.