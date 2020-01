Le rappeur américain Curtis James Jackson III alias 50 cent n’en finit pas de faire parler de lui dans la presse people. L’artiste est connu non seulement en tant que grande figure du rap américain, producteur de musique, acteur, réalisateur de série, mais aussi de par ses embrouilles avec d’autres personnes personnalités. Après ces différends avec des personnalités américaines, ses récents accrochages avec l’actrice de la série américaine Empire, Taraji P. Henson ont attiré l’attention sur lui. En effet, l’interprète de Candy Shopper s’en était pris à la série Empire en 2015, accusant les producteurs de la série d’avoir utilisé les mêmes stratégies marketing que celles de sa série Power.

« Ils n’avaient pas à le faire »

Lors d’une émission de télévision américaine, 50 Cent avait fait référence à Empire en laissant voir que « Leur spectacle est … l’œuvre d’art était très similaire, ils utilisaient le” pouvoir “dans le slogan … ils n’avaient pas à le faire ». Ces propos n’avaient pas immédiatement fait réagir celle qui a joué Cookie Lyon dans Empire. Quand on lui avait demandé ce qu’elle pensait de ces déclarations du rappeur, elle avait répondu « Je fais attention à $ NOT’s cents? ». Montrant qu’elle n’avait aucune rancune à l’égard de 50 Cent, Taraji P Henson avait confié à un média américain que l’interprète de In da Club est un comédien qui aime pousser le bouchon un peu trop loin.

Deux films différents

Les critiques sans cesse de 50 Cent, auraient cependant fini par ennuyer Taraji P Henson qui est revenue sur la situation. Au cours d’une autre émission de télévision américaine, la star d’Empire a fait savoir que les scènes des deux séries sont complètement différentes. Selon elle, Empire n’a rien à voir avec Power. «Nous parlons de deux sujets différents. Et puis encore 50 ans, savez-vous ce que j’ai dû faire pour arriver ici? Pourquoi abattre une autre personne noire? Pour la compétition? Il y a un million d’autres spectacles avec lesquels vous pouvez rivaliser. Pour le faire publiquement? C’est gênant. »

50 Cent s’excuse

Ces propos de Taraji P Henson ont fait réagi 50 Cent qui a fait mine de s’excuser auprès de l’actrice de What Men Want. Sur Instagram, il a présenté ses excuses, en faisant comprendre à la femme qu’il ne voulait pas la blesser. Il a laissé voir qu’il adore sa série télévisée, tout en ajoutant être désolé du fait que personne ne regarde cette dernière. «J ‘ai rencontré les meilleurs dirigeants de Fox et je les ai vendus (The Notorious Cop), c’est l’émission qui remplace la vôtre, mais je veux vraiment travailler avec vous. » a-t-il laissé voir. Il a estimé que Taraji P Henson est très bonne comme actrice et qu’ils pourront bien travailler ensemble. «Mais si vous n’aimez pas l’idée, je comprends. Si tu ne roules pas avec moi, tu vas te faire rouler dessus » a-t-il poursuivi.