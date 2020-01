Un enfant âgé de 9 ans a essayé de mettre fin aux jours de sa petite sœur de 5 ans. Les faits se sont déroulés dans une localité de l’Etat de Floride, au sud-est des Etats-Unis. Le garçon fait actuellement face à une charge de tentative de meurtre après avoir agressé sa sœur. A cause de son âge son identité ne peut être dévoilée.

Face à la situation, une évaluation psychiatrique rapide a été ordonnée par un juge. Dans les papiers relatifs à l’interpellation du garçon, on peut noter que ce dernier a confié aux forces de l’ordre qu’il pensait en finir avec sa sœur depuis deux jours, et ne pouvait s’empêcher de sortir cette idée de sa tête.

La fillette a été transférée à l’hôpital

Sa mère a fait savoir aux policiers qu’elle avait laissé les deux enfants seuls durant dix minutes, pour aller vérifier la boîte aux lettres et acheter des bonbons aux petits. A son retour, elle a vu son fils agressé sa sœur. Il criait des mots, quand la maman est venue et a réussi à prendre le couteau. La petite fille quant à elle n’était pas consciente, quand on la transférait à l’hôpital par hélicoptère.