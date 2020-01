En exil depuis le 23 décembre 2019 après son retour manqué au pays, le leader du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) est recherché par Interpol à cause du mandat d’arrêt international émis contre lui par la justice ivoirienne. Il lui est reproché d’avoir détourné des deniers publics et d’avoir attenté à la sûreté de l’Etat. Suite à ces accusations et l’arrestation de ses proches, ses avocats sont montés au créneau ce vendredi 03 janvier 2020 pour dénoncer la violation des règles de procédures dans l’affaire.

D’après le collectif de ses avocats, le mandat d’arrêt émis contre leur client et l’arrestation de ses proches sont faits en flagrante violation des lois de la République. Pour cela, les conseils sont décidés à engager des actions en vue de dénoncer ce manquement aux lois de la nation. A en croire Me Diarassouba Souleymane et ses collègues, jusqu’à présent, ils n’ont pas encore pu disposer du dossier judiciaire de Soro.

Pour Me Diarassouba en effet, « les procédures qui ont été engagées contre Soro sont illégales et anti constitutionnelles pour sa qualité d’ancien ministre et ancien chef d’institution ».

Recours à la CADHP

Seule la haute cour de justice d’après lui, a compétence dans l’affaire de détournement de deniers publics et pour ce qui est de la tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat, l’avocat estime que les accusations ne sont pas fondées. Ils ont annoncé qu’ils vont saisir toutes les juridictions nécessaires, en partant de la Côte d’Ivoire jusqu’à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) pour que force reste à la loi.

Les conseils ont dénoncé également l’inculpation des proches de Soro, qui est également faite en violation de la loi. D’après les avocats, depuis le jour qu’ils ont été mis aux arrêts, ils n’ont pas encore été écoutés sur ce qui fait l’objet de leur arrestation.