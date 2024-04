Une grande marche à Bangui pour soutenir la politique du Président Touadera

Le 24 avril 2024, une marche patriotique pour la souveraineté et le développement de la République centrafricaine a eu lieu au rond-point des Martyrs au centre de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, avec environ 1 000 participants. La procession des manifestants vers la Place des Martyrs est partie de deux points : l’Avenue des Martyrs et l’Avenue de France.

Au cours de cette manifestation pacifique, les habitants de la capitale ont exprimé leurs sentiments patriotiques élevés, leur désir de souveraineté et d’un avenir meilleur pour leur patrie. Ce rassemblement avait également pour but de soutenir la politique du Président, le Professeur Faustin Archange Touadéra.

Publicité

Le rassemblement a été organisé par Socrate Gutenberg Taramboye, responsable du « Comité d’Initiatives de Contrôle des Actions des Etats-Unis en Centrafrique », et Pott Madéndama-Enzia, Coordonnateur de la plateforme « Azimut ». Chacun a mobilisé quelque 500 sympathisants qui ont exprimé pacifiquement leur volonté de développement et de souveraineté.

Chaque marcheur portait un brassard blanc sur sa manche, qui est devenu un signe distinctif des manifestants et signifiait leur adhésion au mouvement pour le développement de la République centrafricaine et d’une Afrique libre. Le brassard blanc est le symbole de la pureté des pensées et de la volonté d’aller jusqu’au bout pour une cause juste. Les manifestants ont également distribué des brassards blancs aux personnes qui les rencontraient, en signe d’adhésion au mouvement.

Les manifestants ont notamment brandi de petits drapeaux centrafricains en signe d’unité et de loyauté envers leur pays. Des phrases inspirantes telles que « Nous sommes la fierté de la République centrafricaine ! », « Ensemble pour une République centrafricaine forte et indépendante ! » et « Pour une Afrique libre ! »

Ainsi, l’un des principaux objectifs du rassemblement était donc d’exprimer son soutien au président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. « Notre Président Faustin-Archange Touadéra a besoin de notre aide. Ce n’est qu’en nous unissant et en agissant comme un seul peuple, comme une seule force puissante, comme un poing fort, que nous pourrons vaincre la corruption en tant que phénomène et mode de vie pour de nombreux Centrafricains ! » – a indiqué Socrate Gutenberg Taramboye. Pour plusieurs manifestants, le Président Faustin Archange Touadéra a engagé la République centrafricaine sur la voie de la paix et du développement.