Poursuivi par un mandat d’arrêt international lancé contre lui par la justice de son pays, Guillaume Soro, président du mouvement politique GPS (Générations et peuples solidaires) est actuellement en exil en France. Il est accusé de détournement de deniers publics et de tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Le mandat d’arrêt a été émis contre lui le 23 décembre 2019 alors qu’il tentait de retourner au pays après avoir passé 7 mois à l’extérieur.

Depuis que cette procédure a été engagée contre lui et contre certains de ces proches qui sont accusés d’être de mèche avec lui et qui sont incarcérés depuis le 23 décembre 2019, les partis d’oppositions ont exigé la libération immédiate de ses proches, parmi lesquels figurent des députés dont l’immunité n’a pas été levée. Hier 12 janvier 2020, le président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié avec qui Soro aurait une alliance politique a encore invité le pouvoir exécutif à sursoir à toutes les procédures entamées contre Soro et ses proches afin de faire régner la paix et la réconciliation dans le pays.

Le but visé par le mandat

De même, pour les partisans de l’ancien président de l’Assemble nationale, il est évident aux yeux de tout le monde que l’objectif poursuivi par le mandat d’arrêt international émis contre leur leader est d’empêcher sa participation à la présidentielle d’Octobre 2020. Pour cela ces partisans de la commune de Yopougon ont décidé de mettre en place une résistance pacifique pour faire barrière au projet du pouvoir en place.

C’était ce samedi 11 janvier 2020 que ces pro-Soro rassemblés au cœur de la plateforme de soroistes pour la résistance pacifique, ont décidé de mettre en œuvre des tactiques pour atteindre leurs objectifs. Au sein de cette plateforme, sont réunis les mouvements, partis, et sympathisants politiques du GPS de la commune de Yopougon.