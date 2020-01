Le pétrin dans lequel Guillaume Soro et ses proches se trouvent actuellement, ne semble pas inquiéter certains partis politiques de la Côte d’Ivoire, contrairement à d’autres qui voient dans les procédures engagées contre ceux-ci, un acharnement politique. Dans une déclaration faite ce mercredi 15 janvier 2020, par le biais de son président, le Parti des houphouëtistes pour la démocratie et le développement en Côte d’Ivoire (Phdd-ci) a décidé de soutenir le président Ouattara dans la situation qui prévaut actuellement entre lui et son ancien allié Soro.

Dans sa déclaration, le parti a condamné avec la dernière rigueur « ces pratiques inacceptables d’un autre âge tendant à freiner la marche glorieuse du pays vers le développement et à perturber la quiétude des politiciens Ivoiriens ». Bertrand Diby Ako, le président du parti a également désapprouvé les affirmations de certains cadres politiques du pays, qu’il qualifie d’irresponsables et qui sous-estiment la gravité de cet acte ignoble, en demandant la mise en liberté de ces justiciables avant que les procédures en cours n’aboutissent.

Le parti encourage la justice

Pour cela le Phdd-Ci « soutient les autorités judiciaires dans la poursuite des enquêtes afin de faire éclater la vérité sur cette affaire ». Le président du parti, a par ailleurs exhorté l’exécutif à faire le mieux de son possible pour que l’ex-président de l’Assemblée nationale soit remis dans les mains de la justice ivoirienne.

Il faut noter de même que le Phdd-ci, un parti fondé par des anciens cadres du PDCI, s’est engagé aussi à effectuer une tournée nationale les jours à venir dans tout le pays en vue d’éclairer les populations sur les « bases manœuvres » du président du GPS à l’encontre du chef de l’Etat et de son gouvernement.