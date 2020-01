Comme il est de coutume en début de chaque nouvelle année de souhaiter des vœux aux siens, Pascal Affi N’Guessan ‘’au nom du Front Populaire Ivoirien’’ (FPI) et en son nom personnel, a également sacrifié à la tradition. Après un bilan rétrospectif de l’actualité internationale et continentale au cours de l’année 2019 l’ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a fait également un bilan au plan national, un bilan qu’il a peint en noir.

Selon lui, alors que l’année 2019 tirait presque à sa fin, « le président Alassane Ouattara est devenu aphone sur son projet phare d’une Côte d’Ivoire émergente en 2020 ». Il estime que depuis près d’une dizaine d’année, les années se suivent, mais ont toujours la même couleur. Et cela d’après lui, donne l’impression indéniable de ce qu’on est dans une « société à double vitesse…, avec d’un côté la classe dirigeante et de l’autre l’immense majorité des populations ». « Tout se passe comme s’il y avait deux Côte d’Ivoire qui se côtoient sans se mêler et sans se connaitre véritablement » a-t-il ajouté.

Un grand fossé entre populations et dirigeants

Pour le natif de Bouadikro, il va de soi que les discours de la classe dirigeante, spécifiquement ceux du chef de l’Etat ne persuadent et donnent plus de l’assurance à aucun citoyen de la Côte d’Ivoire sauf à ses partisans. Cet écart entre la pauvre population et les affiliés du pouvoir en place d’après lui, continue de s’élargir. Il affirme que malgré le fort taux de croissance tant clamé sur les toits par les dirigeants, les ivoiriens vivent encore dans la misère.

L’emprisonnement de l’opposition

A en croire l’ancien ministre de l’industrie de l’économie et des finances sous le général Robert Gueï, le régime du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) est enivré du pouvoir et « n’a pas conscience du degré de pourrissement qui a atteint le sommet du système ». D’après lui, le « triumvirat » qui dirige le pays depuis 8 ans s’est rebellé contre lui-même « après avoir embastillé l’opposition démocratique ».

Il a déploré également les agissements des « alliés d’hier » qui rendent le pays vulnérable à de nouvelles crises. Enfin, il a affirmé que le pays de Félix Houphouët-Boigny mérite mieux que ça et devrait prendre exemple des années de crise qu’avait connu le pays.