A peine installé, le nouveau gouvernement algérien suscite des polémiques. Certains ministres du nouveau gouvernement sont pointés du doigt du fait de propos tenus contre les opposants du défunt général Ahmed Gaïd Salah. Le nouveau ministre algérien du commerce Kamel Rezig est contesté sur la toile du fait de propos jugés racistes qu’il aurait tenu contre les opposants et dont les captures d’écran circulent sur les médias sociaux.



Le nouveau ministre du commerce Kamel Rezig avait en effet traité de “zouaves” les opposants au général défunt Ahmed Gaïd Salah au moment où ce dernier projetait d’organiser les élections ; une insulte qui ne manque pas de rappeler l’histoire militaire de l’Algérie et le rôle des Kabyles. Les propos du ministre Kamel Rezig sont généralement forts et élaborés en soutien à l’armée. Dans un savant jeu de mots, il avait aussi assimilé le mouvement d’opposition et de contestation Hirak à Harki, traites à la patrie.

Un activiste parle de destitution

Outre Kamel Rezig, d’autres membres du nouveau gouvernement sont aussi critiqués pour leurs propos jugés racistes sur les médias sociaux. Le militant d’opposition Djamel Ikhloufi qui a confirmé l’authenticité des captures d’écran, prône la destitution des membres du nouveau gouvernement qui se seraient rendus coupables de ce genre d’injures et fustige la nomination de Kamel Rezig.

« Dans un État de droit et dans un pays qui se respecte, la justice s’auto-saisit et ouvre une procédure judiciaire pour outrage au peuple et à ses constituants, incitation à la haine raciale et à l’ordre public. La justice passe par la destitution et l’interdiction d’un quelconque mandat politique. Chez nous, avec ces tenants du système, cette personne se retrouve ministre » a poursuivi Djamel Ikhloufi.