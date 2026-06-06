France : décès de l'ex-première dame Bernadette Chirac à 93 ans

Bernadette Chirac, ancienne Première dame de France et veuve de l’ex-président Jacques Chirac, est décédée vendredi 5 juin à l’âge de 93 ans. L’annonce a été faite samedi par sa fille Claude Chirac, qui a indiqué que sa mère s’était éteinte paisiblement entourée de ses proches selon plusieurs médias français.

Figure marquante de la vie publique française pendant plusieurs décennies, Bernadette Chirac laisse derrière elle un parcours qui dépasse largement son rôle d’épouse de chef de l’État. Née Bernadette Chodron de Courcel, elle avait célébré son 93e anniversaire le 18 mai dernier.

Une carrière politique menée en son nom

Si son nom reste associé à celui de Jacques Chirac, président de la République française de 1995 à 2007, Bernadette Chirac s’était également imposée sur la scène politique locale. Elle demeure la seule Première dame française à avoir exercé durablement un mandat électif en son nom propre.

Élue conseillère générale de la Corrèze en 1979, elle a conservé ce siège sans interruption jusqu’en 2015. Cette longévité politique lui a permis de s’ancrer durablement dans ce département du centre de la France, terre d’élection de la famille Chirac.

Sa présence dans la vie publique s’est poursuivie bien au-delà des mandats présidentiels de son époux, faisant d’elle l’une des personnalités les plus identifiées de la droite française pendant plusieurs décennies.

Le visage des Pièces Jaunes pendant près de vingt-cinq ans

Bernadette Chirac a également marqué la vie associative française à travers son engagement en faveur des enfants hospitalisés. À la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France durant près d’un quart de siècle, elle a incarné l’opération « Pièces Jaunes », campagne de collecte de fonds devenue l’une des plus connues du pays.

Cette initiative a contribué au financement de nombreux projets destinés à améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des enfants dans les établissements hospitaliers français.

Au fil des années, cette action caritative est devenue l’un des aspects les plus populaires de son engagement public.

Une présence discrète depuis la disparition de Jacques Chirac

Depuis le décès de Jacques Chirac, le 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans, Bernadette Chirac s’était progressivement retirée de la vie publique. Ses apparitions étaient devenues rares et son état de santé faisait l’objet d’une attention particulière de son entourage.

La disparition de l’ancienne Première dame intervient près de sept ans après celle de l’ancien chef de l’État. Les autorités françaises devraient désormais préciser les modalités de l’hommage qui lui sera rendu dans les prochains jours.