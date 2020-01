C’est une grande histoire de haine entre les talibans et les Etats-Unis. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, l’intervention des USA avait permis de faire partir du pouvoir en Afghanistan les insurgés islamistes, après leur refus de livrer aux Etats-Unis la tête du célèbre djihadiste saoudien Oussama Ben Laden. A partir de ce moment, une terrible guerre en Afghanistan se livre entre les deux camps. Cependant ces derniers étaient sur le point de conclure un accord au cours du mois de septembre dernier, quand le président américain Donald Trump avait subitement indiqué que le processus était « mort », tout en faisant cas de la violence des talibans. Les négociations avaient repris leurs cours en décembre, mais une attaque contre la base de Bagram revendiquée par les talibans les avait suspendues.

«Les talibans sont prêts à un cessez-le-feu temporaire»

Les relations entre les deux camps pourraient connaître une avancée, puisqu’après ces années de conflits, les talibans ont récemment proposé aux américains un bref cessez-le-feu. L’information a été donnée par deux cadres talibans hier jeudi 16 janvier 2020, lors d’un entretien avec un média français. La première source se trouvant au Pakistan a indiqué que «les talibans sont prêts à un cessez-le-feu temporaire de sept à dix jours. Ce sera un cessez-le-feu avec les États-Unis et le gouvernement afghan».

Une offre finalisée

La seconde source se trouvant de même au Pakistan a assuré que l’offre «a été finalisée et donnée aux Américains. Elle va ouvrir la voie à un accord». La Maison Blanche n’a pas annoncé avoir reçu une telle offre de la part des talibans, et ceux-ci n’ont fait aucun communiqué sur la question. Rappelons que, les Etats-Unis avaient conditionné toute avancée des pourparlers à une diminution de la violence dans le pays. Cela permettra de venir à un retrait des forces américaines et à un lancement d’un dialogue entre afghans.