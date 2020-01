La Corée du Nord n’est certes pas l’Iran, mais la situation en Iran ne manque pas de susciter des réflexions plutôt osées sur le leader nord-coréen. Et si la solution au problème nord-coréen venait de l’élimination pure et simple du leader nord-coréen de la même manière que le général iranien ? C’est la folle idée qui a germé dans l’esprit d’audacieux journalistes. Une idée qui serait apparue depuis l’exécution par les Américains du très populaire général iranien Qassem Soleimani.

Si pour certains, cette idée est la solution idéale pour en finir avec le problème nord-coréen et son placide leader, pour d’autres, cette idée serait totalement dangereuse et pourrait entraîner des conséquences inimaginables. Les avis sont donc partagés sur la question. La relative discrétion du leader nord-coréen qui n’est pas apparu en public pendant la période a davantage alimenté la polémique et a été présentée par certains comme une méfiance de sa part. Même s’il est réapparu depuis un moment.

La Corée du Nord n’est pas l’Iran

Mais il faut savoir que les deux pays ont peut-être les Etats-Unis comme ennemi commun, mais ils ont des caractéristiques bien distinctes. D’abord, la Corée du Nord a dépassé l’étape d’enrichissement de l’uranium depuis fort longtemps et procède à des essais nucléaires fortement décriés par les Américains ainsi que par les deux voisins de la Corée du Nord que sont la Corée et le Japon. Le leader nord-coréen Kim Jong-Un avait d’ailleurs récemment déclaré que son pays possédait « nouvelle arme stratégique ».

Fort heureusement, l’idée d’éliminer Kim Jong-Un n’a jamais été à l’ordre du jour auprès des dirigeants américain et sud-coréen. Cette idée de journalistes et d’internautes est pour le moment pure spéculation. Néanmoins, il serait important de trouver un moyen de dissuader la Corée du Nord afin qu’elle cesse avec ses provocations et ses récurrents essais de missiles longue portée qui perturbent la quiétude de la Corée du Sud et de son allié américain. Mais attention cependant : la Corée du Nord n’est pas l’Iran.