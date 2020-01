La Chambre criminelle du tribunal de Dakar a livré son verdict dans l’affaire de l’assassinat de Fatoumata Matar Ndiaye, vice présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) au moment des faits. Reconnu coupable, Samba Sekou Sow alias Bathie a été condamné à la peine de prison à perpétuité ce mardi 21 janvier 2020.

200 millions de francs CFA de dommages et intérêts

Samba Sekou Sow a été reconnu coupable d’assassinat sur la personne de Fatoumata Matar Ndiaye, de tentative d’assassinat sur le fils de cette dernière, Adama Ba, de vol de et de détention d’arme. Condamné à la prison à perpétuité, “Bathie” qui était employé comme chauffeur par la victime au moment des faits devra verser 200 millions de francs CFA aux héritiers de cette dernière et 150 millions de francs CFA à Adama Ba.

Samba Sekou Sow avait nié les accusations contre lui et cité plusieurs responsables politiques tels que Awa Niang, questeur à l’Assemblée Nationale comme complices. Le ministère public et la partie civile avaient respectivement requis les travaux forcés à perpétuité en plus d’une amende de 500 millions de francs CFA.