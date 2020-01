Le trafic de drogue au Sénégal, comme dans deux nombreux pays africains, serait outre un problème sociologique, un défi sécuritaire social et économique. Mais le pays loin de se laisser dominer, avait mis en place de multiples politiques sécuritaires qui régulièrement permettaient l‘arrestation de dealers et la saisie de grosse quantités de narcotiques. Ce lundi, les services de police et son Bureau des relations publiques annonçait deux saisies successives de chanvre Indien pour un total de 1 384 kilogrammes.

Une lutte implacable contre les trafiquants

Le Sénégal serait ; selon le Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, un organisme américain, chargé de la prévention et de la gestion à l’international de la politique anti-stupéfiants menée par les États-Unis ; à cause de sa situation et de ses infrastructures de transport, un point de transit pour les trafiquants de drogue en Afrique de l’Ouest et vers l’Europe. Les stupéfiants seraient acheminés vers le Sénégal par voie terrestre et maritime depuis les pays voisins, dont la Guinée-Bissau et le Mali, puis transportés vers l’Europe par voie maritime et aérienne.

Mais pour le cas d’espèces du chanvre indien ou cannabis, la drogue serait cultivée dans le sud de la Casamance pour un usage domestique et spécialement pour approvisionner les marchés de l’Afrique de l’Ouest. Un état de chose dont étaient pleinement conscient les autorités politiques du pays qui depuis 2017, avait lancé une lutte implacable contre les trafiquants de drogue. Et malgré les moyens assez réduits des forces de police, les saisies étaient pour le moins conséquentes.

Ce lundi, à Tambacounda, la plus grande ville de l’est du Sénégal, c’était « 234 kilogrammes de chanvre indien » ainsi des armes et du matériels de transports qui auraient été saisis par les autorités policières. Une saisie presque concomitante à celle du commissariat de Mbour à l’ouest à 80 km de la capitale Dakar, qui elle avait excédé la tonne ; 1.450 kilogrammes de chanvre indien saisis suite à une perquisition au domicile d’un « trafiquant présumé ». Des résultats que les autorités sénégalaises devraient en partie à l’assistance continue des USA depuis 2017, quant au renforcement ces capacités des forces de polices et de sécurité en matières de surveillance du territoire, de détection et d’appréhension des trafiquants.