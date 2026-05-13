Bénin : des dizaines d’orpailleurs clandestins arrêtés à Natitingou

Les forces de sécurité ont interpellé, lundi 11 mai 2026, une soixantaine d’orpailleurs clandestins sur le site aurifère de Koussigou, dans l’arrondissement de Perma, commune de Natitingou. Cette opération de déguerpissement a été menée dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale de l’or dans cette partie du nord-ouest du Bénin.

Les personnes arrêtées sont actuellement détenues à Natitingou, selon les déclarations de François Koukoubou, chef d’arrondissement de Perma. L’autorité locale a indiqué que les interpellations sont intervenues après une tentative d’opposition des occupants du site aux agents déployés sur les lieux.

Une intervention menée sur le site de Koussigou

L’opération s’est déroulée sur le site aurifère de Koussigou, une zone d’exploitation située dans l’arrondissement de Perma. Les forces de l’ordre ont procédé à l’évacuation des exploitants clandestins présents sur le terrain au moment de l’intervention.

François Koukoubou a précisé que l’action des agents n’a pas provoqué d’incident majeur malgré les tensions observées lors des premières interpellations. Selon le chef d’arrondissement, les personnes arrêtées auraient tenté d’entraver l’opération avant d’être maîtrisées par les forces de sécurité.

Les autorités locales poursuivent depuis plusieurs mois des opérations de contrôle dans les zones minières artisanales de l’Atacora afin de limiter les activités non autorisées liées à l’extraction de l’or.

Un site placé sous permis d’exploitation

Le site concerné par cette opération fait partie des zones aurifères ayant récemment fait l’objet d’une autorisation officielle d’exploitation accordée par l’État béninois. En octobre 2025, le gouvernement avait attribué à la société chinoise Xinquan Sarl un permis d’exploitation aurifère sur le site de Kouatèna, situé également dans l’arrondissement de Perma.

Selon les décisions gouvernementales rendues publiques à cette période, cette autorisation porte sur une durée de dix ans renouvelables. L’attribution de ce permis avait renforcé les mesures de surveillance autour des activités minières dans la zone afin d’empêcher les exploitations parallèles.

Les autorités maintiennent la pression contre l’orpaillage illégal

L’exploitation clandestine de l’or reste régulièrement signalée dans plusieurs localités du nord du Bénin, notamment dans les départements de l’Atacora et de l’Alibori. Les autorités administratives et sécuritaires multiplient les opérations de démantèlement pour tenter de reprendre le contrôle des sites concernés. Les personnes interpellées à Koussigou devraient rester à la disposition des autorités compétentes à Natitingou dans l’attente des suites judiciaires ou administratives qui pourraient être engagées après cette opération.