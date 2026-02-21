Bénin : classement des banques les plus performantes en 2025

La BIIC domine toujours le marché bancaire béninois. Les chiffres publiés par l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin (APBEF) confirment son avance sur ses concurrents, dans un secteur en croissance régulière.

La BIIC conserve sa place de leader

Selon les données relayées par l’Agence Ecofin, La Banque internationale pour l’industrie et le commerce (BIIC) conserve la première place au Bénin avec un bilan total de1 885 860 millions FCFA fin 2025, contre1 511 859 millions FCFA en 2024, représentant près de 25 % du marché. Bank of Africa (BOA) suit avec 966 715 millions FCFA (13 %), Coris Bank International totalise 850 321 millions (11 %), NSIA Bank atteint 835 473 millions (11 %) et Ecobank Bénin 720 878 millions (10 %), confirmant que les cinq principaux établissements contrôlent plus de 70 % du total bilan du secteur, avec des hausses pour la plupart et une légère baisse pour Ecobank par rapport à l’an dernier.

Le total bilan du secteur bancaire béninois a franchi les 7586 milliards FCFA (13,7 milliards $), soit une hausse de 9 % sur un an. Ces chiffres traduisent une activité soutenue, alimentée par la croissance des crédits et des dépôts, et par la solidité du portefeuille bancaire.

Une croissance sous contrôle

Le secteur bancaire au Bénin est composé d’une quinzaine de banques commerciales, supervisées par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dans le cadre de l’UEMOA, et il concentre la majorité des actifs financiers du pays. Ces établissements offrent des services de dépôt, de crédit et de paiement, tout en développant l’inclusion financière à travers la digitalisation et l’expansion du réseau bancaire. Malgré une croissance continue des crédits et des dépôts, le secteur reste confronté à des défis comme la faible pénétration du crédit à long terme et la concentration des banques dans les zones urbaines.

La progression des actifs se concentre sur les grandes institutions urbaines. Les banques béninoises restent solidement capitalisées et enregistrent des taux de créances déclassées en baisse, signe d’une gestion prudente des risques. Le marché conserve une forte concentration : cinq établissements cumulent plus de 70 % du total bilan.

Selon les analystes, la stabilité du secteur s’explique par la régulation de la BCEAO et par la surveillance de l’APBEF. La bancarisation reste limitée à environ la moitié de la population, mais les services numériques gagnent du terrain et pourraient remodeler la structure de l’activité dans les années à venir. La prochaine publication trimestrielle de l’APBEF, prévue en avril 2026, devrait préciser l’évolution des crédits aux entreprises et l’impact de la monnaie électronique sur l’inclusion financière.

Top 5 des banques béninoises en 2025