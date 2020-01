Patrice Talon est en visite travail aux Etats Unis depuis quelques jours. L’objectif de ce déplacement au pays de l’Oncle Sam a été dévoilé par le chef de la diplomatie béninoise au micro de VOA Afrique hier mardi 28 janvier. « Nous sommes là dans le cadre de la consolidation de nos relations avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds (monétaire international) de même que la SFI (Société financière internationale ndlr) » a déclaré Aurélien Agbénonci.

Cette visite de travail vise aussi à consolider les relations bilatérales entre le Bénin et les Etats-Unis a indiqué le ministre béninois des affaires étrangères. L’un des fruits de ces relations est le Millénium Challenge Corporation. « Vous savez que le Millénium Challenge Corporation accompagne le Bénin depuis quelques années maintenant dans des projets de développement, des projets structurants et au moment où nous arrivons au terme du deuxième compact, il était utile que le président vienne échanger avec les autorités de cette institution nationale et aussi échanger au plan bilatéral avec les autorités américaines » a expliqué Aurélien Agbénonci.

Quand on lui demande si cette visite du président Talon ne trahit pas une mauvaise santé de l’économie béninoise, il bat en brèche : « Non, nous n’avons pas de déficit. Le Bénin a une croissance qui aujourd’hui est au-dessus de 6%. Celle qui est annoncée pour cette année pourrait tutoyer les 7%. Non, nous sommes en bonne santé financière ». Cela dit nous sommes un pays qui améliore sa capacité d’absorption de facilités financières disponibles poursuit le chef de la diplomatie béninoise.

La question des libertés au menu des échanges entre Talon et Mike Pompéo

Le gouvernement a beaucoup de projets et il est dans une dynamique de mobilisation des ressources. C’est ce qui justifie aussi les entretiens avec les responsables de la Banque Mondiale, informe Aurélien Agbénonci. Rappelons que le chef de l’Etat a rencontré hier mardi 28 janvier le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo. Ce haut responsable de l’administration Trump s’est d’ailleurs fendu d’un tweet pour évoquer les sujets au menu des échanges entre Patrice Talon et lui.

« C’est un plaisir de rencontrer le président Patrice Talon du Bénin aujourd’hui à Washington. Nous avons discuté de l’importance des libertés fondamentales et des institutions démocratiques et de la manière dont nos pays peuvent mieux s’associer pour renforcer la sécurité régionale et favoriser nos relations commerciales » a-t-il écrit sur le réseau à l’oiseau bleu.