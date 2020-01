Sans budget primitif depuis plusieurs mois, le douzième provisoire de la mairie d’Aplahoué a été à nouveau rejeté ce Mercredi 29 Janvier 2020 par 13 voix pour et 11 contre.

Treize conseillers communaux de la commune d’Aplahoué désapprouvent la gestion du maire intérimaire Sylvain Dahouè. Ce mercredi 29 Janvier 2020, le camp des treize (13) conseillers s’est à nouveau opposé contre l’autorisation du douzième provisoire de la mairie d’Aplahoué. Les treize conseillers disent-ils réprouvent la gestion solitaire du maire intérimaire Sylvain Dahouè.

A en croire l’un des conseillers dissidents, Jérémie Douvi, au sortir de la session extraordinaire et rapporté par l’agence bénin presse, « le maire par intérim est dans l’inégalité totale parce que sa période d’intérim est arrivée à son terme depuis, et les treize ne veulent pas cautionner son inégalité et son illégitimité ».

Le seul pouvoir pour son camp est de s’opposer à la gestion solitaire et inégale de la commune d’Aplahoué par le maire intérimaire, a martelé le conseiller dissident. « Autoriser le douzième provisoire, c’est accordé au même maire contesté pour une période donnée, une portion du budget déjà rejeté», renchérit Jérémie Douvi. Le faire, c’est accepter encore l’illégitimité et l’illégalité du maire par intérim, conclut-il.

Rappelons que le 28 Novembre 2019, les treize conseillers communaux s’étaient déjà opposés contre le vote du projet de budget primitif exercice 2020 de la mairie. Par la même occasion, le collectif a également rejeté le 06 janvier 2020 pour la première fois, la mise en exécution du douzième provisoire et a adopté le 22 janvier dernier, la politique de la chaise vide.

C’est bien avant la révocation de l’ancien maire Casimir Sossou, en conseil des ministres, le 16 mai 2018 qu’est née la crise que traverse la commune d’Aplahoué.