Le dimanche 17 Mai 2020, les béninois iront aux urnes pour élire les conseillers communaux et locaux des 77 communes. En marge à ces joutes électorales, seulement onze (11) partis en règle vis-à-vis de la nouvelle charte des partis politiques prendront part à cette compétition.

Les 11 partis…

Peuvent donc prendre part aux prochaines communales, les partis détenant leurs récépissés. Ainsi, parmi ces onze (11) formations politiques, on a le parti Force cauris pour un bénin émergent (Fcbe) de l’ancien président Boni Yayi, le Moele-Bénin de Jacques Ayadji, l’Udbn de Claudine Prudencio, le Gsr de Guédou Misségbètogbé, le Pfr de Gabriel Ajavon, la Dud de Valentin Houdé Aditi, le Prd de Adrien Houngbédji, la Fcdb de Soumanou Toléba, le Per de Nathanael Koty et les deux blocs de la mouvance, à savoir l’union Progressiste (UP) et le Bloc Républicain (BR).

Restaurer l’Espoir et Cie dans l’attente

Par contre certaines formations politiques sont en attente de leurs récépissés dont le parti restaurer l’espoir (Re) de l’ancien ministre de la défense Candide Azannaï, le parti communiste du bénin (Pcb) et l’union sociale libérale (Usl) de Sébastien Ajavon.

L’assainissement du paysage politique béninois est la résultante de la réduction du nombre de partis politiques avec notamment l’avènement de la nouvelle charte des partis politiques.